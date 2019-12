Theaterstart: Gedanken bei abwesender OB

So informierte die Theaterchefin ihre Mannschaft über den schweren Verkehrsunfall von Oberbürgermeisterin Margret Mergen und ihrem Ehemann. Die OB, so May, sei ja glücklicherweise wieder einigermaßen beieinander, aber ihrem Mann gehe es leider nicht gut. Sie sei überzeugt, dass Margret Mergen "heute gerne bei uns gewesen wäre" und betonte unter dem Beifall des ganzen Teams: "Alle unsere guten Wünsche sind bei ihr."

Dem schloss sich als OB-Vertreter auch Bürgermeister Alexander Uhlig an, der kurz über den Unfall mit dem Motorrad berichtete: Margret Mergen habe noch Glück gehabt und sei durch Koffer vor dem Aufprall des anderen Fahrzeugs geschützt worden. Sie besuche ihren Mann jeden Tag in der Klinik.

Ansonsten begrüßte Nicola May ihre Leute und freute sich über das Wiedersehen. Das Urlaubsende sah sie als verkraftbar an, schließlich sei die Theaterarbeit doch niemals langweilig: "Bei manchen Sachen weiß man ja vorher nicht, wie sie ausgehen." Im Team herrsche ein gutes Miteinander. Und wenn es denn einmal Krach gebe, dann habe auch dies Qualität.

Über Neuerungen gab es ebenfalls einiges zu berichten. Erleichtert zeigte sich May, dass die Renovierung des Bühnenbodens im Theater rechtzeitig abgeschlossen werden konnte. Am liebsten, so meinte sie augenzwinkernd, würde sie den Boden bei den nächsten Vorstellungen nur noch in Filzpantoffeln betreten lassen. Erfreulich sei auch, dass es ins Beleuchtungslager nun nicht mehr einregnen könne.

Namentlich begrüßte sie auch die Neuzugänge im Team: Boris Brandner (Disponent), Isabell Dachsteiner (Theaterpädagogin), Sebastian Gerstner (Abteilungsleiter Bühnentechnik), Miriam Grefe (Ausbildung Schneiderei), Pia Hering (Volontärin Requisite), Cyril Hilfiker (Schauspieler), Paul Kunz (Beleuchter), Natalie Jacob (Marketing), Marie Luise Leibing (Verwaltungsleitung), Désirée Ly (Regieassistenz), Loreen Müller (Schneiderei), Shari Rapp (Ausbildung Maske), Agathe Taschke (Soufflage) und Johanna Tydecks (Pressearbeit).

Zur neuen Spielzeit, die die Frage der Gerechtigkeit in den Blickpunkt stellt, meinte May: "Ich freue mich auf die Reaktionen des Publikums."

Bürgermeister Uhlig bekannte, dass er keine große Erfahrungen habe auf den "Brettern, die die Welt bedeuten". In der Schulzeit sei ihm einmal im Krippenspiel die nicht gerade besonders schwierige Rolle des Josef anvertraut worden, "doch nicht einmal das habe ich auf die Reihe gebracht".

Uhlig bekannte großen Respekt vor der Leistung eines Theaters, an der auch die gesamte Technik beteiligt sei. Er selbst habe einmal bei einem Besuch des Münchner Theaters erlebt, welche Folgen ein technisches Versagen haben könne, als bei einer "Freischütz"-Inszenierung der große Vorhang nach der Pause nicht mehr richtig nach oben gehen wollte. Uhlig würdigte auch die Ausbildungsarbeit und das Engagement bei den Theatertagen des Landes im Vorjahr.