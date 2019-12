Miteinander ins Gespräch kommen

Zahlreiche Veranstaltungen werden im nächsten halben Jahr Gelegenheit bieten, miteinander ins Gespräch zu kommen zu Fragen unseres Zusammenlebens in Deutschland, aber auch zum Zusammenhalt in Europa und der Welt, heißt es in einer Mitteilung der Volkshochschule.

So blickt die Social-Business-Unternehmerin Sina Trinkwalder in ihrem Vortrag zum Auftakt des Herbstsemesters zuversichtlich in die Zukunft, für die sie eine Utopie entwickelt (20. September). "Lasst uns länger arbeiten! Arbeitswelt umgestalten, Rente retten" meint Alexander Hagelüken von der SZ (28. November). Lisa Frohn schlägt der älteren Generation vor, ins Wohnprojekt zu gehen, und wird über Wirklichkeit werdende Wohnträume berichten (17. Januar). Nach 40 Jahren politischem Islam zieht der Historiker Oliver Piecha Bilanz in seinem Vortrag "das Jahr 1979 und seine Folgen" (25. September).

Die VHS hat ihr Online-Vortragsangebot stark erweitert und bietet zahlreiche live übertragene Vorträge renommierter Referenten zu gesellschaftlichen Themen an. In weiteren Vorträgen kann man sich über Elektroautos, E-Bikes und Photovoltaik informieren. Junge Leute können im Seminar "Hate speech und fake news" erfahren, welche Gefahren die sozialen Medien im Internet bergen.

Im Sprachenbereich starten zahlreiche neue Anfängerkurse. Für diejenigen, die etwas für ihre seelische oder körperliche Gesundheit tun möchten, gibt es neue Angebote im Bereich Mentaltraining, Fitness ("Stretching und Bodyforming"), Stressbewältigung (MBSR) und Naturkosmetik. Im Stadtteil Steinbach kann neuerdings auch Italienisch gelernt und Yoga geübt werden.

Ein neues Seminar in der Kurparkresidenz Bellevue führt "vom Bild zur Bildung: der etwas andere Weg zu Goethe, Schiller, Kant & Co.". Musikliebhaber oder die, die, es werden wollen, könnten sich für das Seminar "Wie hört man Mozart" oder "VHS-Rockband für aktive 50 plus" interessieren. Neu im Programm sind auch Kinderkochkurse und "Mangas (Comics) zeichnen".

Am 20. September besteht die Möglichkeit, sich bei der langen Nacht ab 20 Uhr die VHS anzuschauen, an Mitmach-Aktionen teilzunehmen und bei Live-Musik und Flammkuchen mit anderem ins Gespräch zu kommen.

Das Programmheft liegt in vielen Stellen zur Mitnahme bereit (Volkshochschule, Stadtbibliothek, Bürgerbüros, Ortsverwaltungen, viele Geschäfte, Sparkassen und Banken) und ist auch im Internet einzusehen.

www.vhs-baden-baden.de