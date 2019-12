Kaukasische Flügelnuss: Leckerbissen nur für Bastler

Kuppenheim



SV 08 will wieder den Turbo zünden Kuppenheim (red) - In der Verbandsliga wartet der SV 08 Kuppenheim noch auf den ersten Sieg, im Pokal lieferte die Mannschaft dagegen bereits eine beeindruckende Kostprobe ihrer Schaffenskraft ab. In Runde zwei in Schutterwald will der SV08 nun wieder den Turbo zünden (Foto: toto). » Weitersagen (red) - In der Verbandsliga wartet der SV 08 Kuppenheim noch auf den ersten Sieg, im Pokal lieferte die Mannschaft dagegen bereits eine beeindruckende Kostprobe ihrer Schaffenskraft ab. In Runde zwei in Schutterwald will der SV08 nun wieder den Turbo zünden (Foto: toto). » - Mehr