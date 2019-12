Stadtrat - mehr als nur ein Hobby

Baden-Baden - Sie wissen, was sie geschafft haben. Sie freuen sich über die neu gewonnene Freizeit. Die Erfahrungen, die sie gemacht haben, möchten sie nicht missen. Und einen von ihnen juckt es gewaltig, noch einmal aktiv zu werden: Margit Oser (Freie Wähler), Werner Löhle (CDU) und Paul Haußmann (SPD) sind im Gemeinderat künftig nicht mehr vertreten.



Stadtrat in Baden-Baden - "das ist mehr als nur ein Hobby", betont Jonas Sertl von der Stadt-Pressestelle. Mit 35 Stunden im Monat beziffere die Landeszentrale für politische Bildung den Zeitaufwand für diesen Job. Wenn man den Schilderungen der drei Altstadträte folgt, ist das zu niedrig angesetzt. Haußmann, der 25 Jahre lang dem kurstädtischen Gemeinderat angehörte, rechnet mit mindestens 40 bis 60 Stunden im Monat.

Oser und Löhle, beide zehn Jahre Mitglied des Gremiums, stimmen ihm zu. "Solange ich berufstätig war, kam es für mich schon aus Zeitgründen nicht infrage, Stadtrat zu werden", sagt Löhle. Der Arzt war im Mai nicht mehr angetreten, um künftig öfter seinem Hobby Astrofotografie frönen zu können. "Da sind in den letzten Jahren viele Abende verloren gegangen wegen meiner politischen Arbeit", so der 71-Jährige.

Die Zahlen, die Pressesprecher Sertl vorlegt, sind in der Tat beeindruckend. In den vergangenen fünf Jahren tagte der Gemeinderat an 55 Terminen. Insgesamt dauerten die Sitzungen 144 Stunden. Zudem gab es 725 Sitzungen von Ausschüssen, Ortschaftsräten oder Aufsichtsräten. Dazu kamen diverse Fraktionssitzungen und Vor-Ort-Termine. "Von außen heißt es oft: Ihr bekommt einen Haufen Geld fürs Nichtstun", spielt Margit Oser auf die Aufwandsentschädigung an, die die Stadträte bekommen. Das sind 420 Euro im Monat plus 30 Euro Fahrtgeld. Heruntergerechnet auf den Stundenlohn sei das aber nicht viel, sagt Bürgermeister Alexander Uhlig. Und Löhle gibt ihm recht: "Wegen des Geldes muss man nicht in die Kommunalpolitik gehen." Das Engagement in dem politischen Gremium sei "aller Ehren wert" - und zwar ausdrücklich egal, in welcher Fraktion, betont Uhlig.

Nicht das Geld sei ausschlaggebend, ihr habe der Job einfach viel Spaß gemacht, sagt die 71-jährige Oser. Und auch Haußmann betont: Freude komme auf, wenn man sehe, dass man etwas bewegen könne, dass eigene Anträge Erfolg hätten. Eine wichtige Erkenntnis sei aber auch: "Man kann es nicht jedem recht machen." Löhle betont, ihn habe das nie davon abgehalten, seine eigene Meinung zu vertreten - wenn nötig auch mal abweichend von der allgemeinen CDU-Meinung. Er stellt aber auch fest: "Es hat sich was verändert im Gemeinderat." Die Anfragen seien belangloser geworden. Es gehe oft nur darum, sich in der Öffentlichkeit zu profilieren. Und: Die Zusammenarbeit im Gremium sei von Misstrauen und einem scharfen Ton geprägt. Das sei in den ersten fünf Jahren seines Wirkens nicht so gewesen. Ja, es sei die FBB-Fraktion, die den anderen Ton eingebracht habe, sagt er auf Nachfrage - und seine beiden Kollegen nicken.

Oser und Löhle freuen sich, die Stadtpolitik künftig nur als Zuschauer zu verfolgen. Anders Haußmann: "Nach der Wahl ist vor der nächsten", sagt der 70-Jährige mit unternehmungslustig funkelnden Augen. Er könne sich 2023 eine erneute Kandidatur vorstellen.

