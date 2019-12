Hommage an Clara Schumann

- Clara Schumann war nicht nur Ehefrau, Helferin, Trösterin und Muse ihres berühmten Ehemanns Robert Schumann, sondern auch selbst eine begnadete Musikerin. Und sie ist Namensgeberin der Baden-Badener Musikschule. Das Konzert anlässlich ihres 200. Geburtstags (am 13. Seprember) findet in der Clara-Schumann-Musikschule am 27. September um 19.30 Uhr im Konzertsaal der Schule statt.

Mit einem umfassenden Jubiläumsprogramm spürt eine ganze Reihe von Veranstaltern ab dem 13. September bis zum 7. Dezember dem Genie der Frau nach, die zu den bedeutendsten Pianistinnen des 19. Jahrhunderts zählt. Alle Angebote haben neben der Musik auch ihre Familie und ihre Freunde zum Inhalt.

"Bereits im Frühling gab es einige Programme zu Clara Schumann, doch jetzt zum eigentlichen Geburtstag im September haben wir die Vielzahl der einzelnen Veranstaltungen zusammengefasst und mit dieser Broschüre gemeinsam publiziert", teilte Kulturbüroleiterin Petra Heuber-Sänger bei einem Pressegespräch mit. Sie seien ein Spiegelbild der Stadt, führte Bürgermeister Alexander Uhlig aus.

Clara Schumann lebte zehn Jahre mit ihrer Familie in einem Haus in Lichtental. Sie war nicht, wie oft berichtet, nur hin und wieder Gast in der Kurstadt, sie wohnte und arbeitet hier. Darauf wies der Musikwissenschaftler Joachim Draheim von der Draheim-Stiftung "pro musica et musicis" hin. In Baden-Baden habe sie das für sie notwendige Umfeld vorgefunden, Ruhe und Erholung nach ihren strapaziösen Konzertreisen. Für sie sei die Stadt der ideale Wohn- und Arbeitsort gewesen, so Draheim.

Die Auftaktveranstaltung ist ein großes Festkonzert "Clara Schumann und ihre Familie" Teil I "Lied der Braut", am 15. September um 11 Uhr im Alten Ratssaal; anschließend wird die Ausstellung "Clara Schumann, ihre Familie und ihre Freunde" im Alten Dampfbad eröffnet, die bis zum 13. Oktober dort zu sehen sein wird. Deren inhaltliche Konzeption sowie die Moderation der Konzerte obliegen dem Musikwissenschaftler. Das Kulturbüro übernimmt den organisatorischen Part und die Öffentlichkeitsarbeit.

Auch die Brahmstage vom 11. bis zum 13. Oktober widmen sich der großen Pianistin und Komponistin. Neben Konzerten unterschiedlicher Ausprägungen bietet die Brahmsgesellschaft überdies ungewöhnliche Formate und Schauplätze an.

So sind die Fans der Künstlerin aufgefordert, am 14. September morgens um 4 Uhr der Wahlbaden-Badenerin auf einer Wanderung zur Yburg nachzuspüren. Tags zuvor lautet das Motto "Was macht denn Clara da?": eine szenische Lesung im Café Lumen im Klosterinnenhof (16.30 Uhr) und in der Lutherkirche (18.30 Uhr). Dieser Programmteil erfährt eine Leader-Förderung, da Lichtental in der Gebietskulisse liegt.

Der Philharmonische Chor widmet der Jubilarin ein großes Konzert "Nachtigall, sie singt so schön" im Weinbrennersaal des Kurhauses (29. September, 19 Uhr). Zur Aufführung kommen zwei Chorzyklen von Johannes Brahms und die selten zu hörenden Werke "Drei gemischte Chöre" mit Texten von Emanuel Geibel. Jürgen Rieger wird in der Kirche St. Bonifatius ein Orgelkonzert spielen (22. September, 17 Uhr). Die Philharmonie hat am 11. Oktober im Weinbrennersaal ihren Auftritt mit Werken von Clara und Robert Schumann.

Mit Briefausschnitten, biografischen Texten und Musik trägt die Stadtbibliothek zum Jubiläumsprogramm bei. Den literarischen Part übernimmt Udo Barth zusammen mit Nadine Kettler vom Theater. Die Musikschule gestaltet die musikalische Umrahmung.