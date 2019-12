Bei EU, DN, WI, HH oder M schrillen die Alarmglocken

- Ja, es sind viele Schilder, die es zu beachten gibt, aktuell vor allem an der Baustelle rund um den Bertholdplatz. Für Auswärtige mag es besonders schwierig und verwirrend sein, sich hier zurechtzufinden. Ganz besonders, wenn sie sich nicht auf ihre Augen, sondern nur auf ihre Navigationsgeräte verlassen. Und diese führten in den vergangenen Monaten die Autofahrer im Dutzend in Einbahn- und Anliegerstraßen. Dass es hier nicht jeden Tag mehrmals gekracht hat, war sicher vor allem der Umsicht und Nachsicht aller anderen Verkehrsteilnehmer zu verdanken. Denn viele von ihnen gehen schon in Hab-Acht-Stellung, wenn Autos mit den Kennzeichen EU, DN, WI, HH oder M in der Nähe auftauchen, sitzen in ihnen doch oftmals ausländische Touristen in ihren Mietwagen, die sehr leichtfertig mit den internationalen Verkehrsregeln umgehen. Besonders ärgerlich ist aber, dass sich viele Baden-Badener nicht aus Stress in unbekanntem Terrain oder Unsicherheit heraus genauso verhalten, sondern aus Ignoranz und Arroganz.

Auch mit der jüngst geänderten Straßenführung am Bertholdplatz sind die Phänomene nicht verschwunden. Beispiel: Kaum steht man parat, um ein Foto zu machen, rollt ein polnischer Bus aus Richtung Stadtmitte bis in Höhe Weinbergstraße heran. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er ein "Einfahrt-Verboten"-Schild in Höhe der Holzhofstraße ignoriert und steht jetzt vor zwei weiteren solcher Verkehrszeichen und einer Absperrung auf der rechten Fahrbahn. Durch die Ampelregelung kommen sehr viele Fahrzeuge hintereinander aus Richtung Lichtental, die gerade Grün haben. Einen Hinweis, dass er dort nicht fahren darf, quittiert der Busfahrer mit Schulterzucken und fährt, kaum ist die Schlange vorbei, ungerührt los. Die Tunneleinfahrt ist ja zum Greifen nah ...

In einem Punkt muss man ihn aber in Schutz nehmen. Mit der neuen Verkehrsführung war am Montag in Höhe der Apotheke am Augustaplatz auf der Lichtentaler Straße auch das Einfahrtsverbotsschild mit der Einschränkung "bis zur Holzhofstraße" verschwunden. Wahrscheinlich hätte das den Busfahrer auch nicht aufgehalten, aber wie hätte ein so großes Gefährt in die Holzhofstraße und dann weiter in die Maria-Viktoria-Straße einbiegen sollen? Nun, am Mittwoch sind die Zeichen nach einem BT-Hinweis wieder angebracht worden.

Ja, es ist Verständnis für Urlauber in einer Touristenstadt wie Baden-Baden angebracht. Aber wenn man mehrfach erklärt, dass es in einer Sackgasse nicht weitergeht, die Einfahrt verboten, Parken und Rumkurven auf dem Leopoldsplatz nicht erlaubt sind, und diese all das ignorieren, dann möchte man ihnen am liebsten die Luft aus den Reifen rauslassen - und Ortskundigen den Führerschein abnehmen. Baden-Baden zu Fuß zu erkunden, hat auch seinen Reiz ... Christa Hoffmann