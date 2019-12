Nahversorgung mit Herz - aber ohne Verkaufspersonal

"Hier gibt es sogar Zahnbürsten und Kaffeefiltertüten", sagt Ralf Zahn, der seit 13 Jahren in Haueneberstein lebt. "Als ich hierher zog, gab es noch eine zweite Bäckerei, einen Tante-Emma-Laden und bis vor ein paar Monaten auch noch den Edeka-Markt", erzählt er. "Und wenn es jetzt nicht den Dorfladen gäbe, hätten wir dieses Jahr überhaupt keine Nahversorgung mehr." Wie berichtet, wird der Edeka-Markt im Gewerbegebiet an der Bertha-Benz-Straße bis Jahresende neu gebaut - der Vorgängermarkt wurde abgerissen. Natürlich sei es im Dorfladen etwas teurer als im Supermarkt, aber dafür müsse man sich auch nicht ins Auto setzen. Außerdem wolle der Laden ja auch nicht den Anspruch eines Großeinkaufsmarktes erfüllen. "Wie oft hat man etwas vergessen, oder man stellt plötzlich fest, dass etwas ausgegangen ist, was man unbedingt braucht." Und dafür sei der Dorfladen ideal.

Es ist schon erstaunlich, was es da auf kleinstem Raum alles gibt: drei Automaten mit Wurstwaren sowie frischem Obst und Gemüse, einen Kühlschrank mit Käse und Aufschnitt, frisches Brot, offene Regale mit Grundnahrungsmitteln wie Eier, Nudeln, Mehl, Salz. Alle Artikel werden je nach Bedarf mindestens einmal täglich ersetzt oder nachgefüllt. An sieben Tagen in der Woche erfüllt der kleine Laden jeweils von 7 bis 22 Uhr die Nahversorgungsfunktion und sorgt als Kontaktstelle im Dorf für ein vertrauensvolles Miteinander. Vertrauen ist nötig, denn lediglich die Automaten geben ihre Ware nur gegen Geld her. Bei allen anderen Artikeln vertraut der Betreiber darauf, dass die Kunden das Geld in ein großes Loch in der Holzwand neben dem Obst-Automat werfen. Zum Zusammenzählen bei mehreren Artikeln liegt sogar ein Rechner auf dem Tisch. Es wurde an alles gedacht.

Am Anfang gab es unter den "Eberschdern" Befürchtungen, dass sich Leute im Laden bedienen könnten und nicht zahlen. Aber diese Angst scheint umsonst gewesen zu sein. "Ich habe noch nie gehört, dass zu wenig in der Kasse ist, aber schon öfters, dass mehr drin war", betont Ralf Zahn. "Manche haben es nicht passend, und wegen ein paar Cent verzic htet keiner auf etwas, was er gerade dringend braucht oder macht sich zum Dieb und riskiert damit, dass der Laden deswegen dichtgemacht wird."

Doch davon kann keine Rede sein. Vor einiger Zeit machten die Kühlaggregate schlapp, und der Laden musste kurzfristig geschlossen werden. Aber es dauerte nicht lange, dann brummte alles wieder - die neuen Kühlaggregate ebenso wie der Laden selbst.