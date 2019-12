Ein Saisonstart voller Gegensätze

Kuppenheim

SV 08 empfängt SV Weil im Wörtel Kuppenheim (rap) - Der SV 08 Kuppenheim könnte mit einem Erfolg oder Remis am Samstag gegen den Aufsteiger SV Weil einen ganz besonderen Geburtstag feiern: ein Jahr ohne Niederlage in der Fußball-Verbandsliga. Doch der SV 08 muss auf Steven Herbote verzichten (Foto: toto).

Bühlertal

SV Bühlertal will ersten Saisonsieg Bühlertal (rap) - Nach der 2:4-Auftaktniederlage beim Meisterschaftsfavoriten Offenburger FV will der Verbandsliga-Rückkehrer SV Bühlertal am Samstag nun seinen ersten Saisonsieg einfahren. Gegner auf dem Mittelberg ist um 17 Uhr der Mitaufsteiger FC Teningen (Foto: Seiter).

Kiel

KSC gastiert bei Holstein Kiel Kiel (red) - Nach dem starken Start in die Liga mit zwei Siegen und dem Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals will der KSC am Sonntag auch bei Holstein Kiel erfolgreich sein. Dafür kann Trainer Alois Schwartz weiter auf seine bislang erfolgreiche Anfangsformation bauen (Foto: GES).