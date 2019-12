Denkmalpfleger untersuchen St.-Vinzenz-Areal









In unmittelbarer Nähe war vom 22. Juli bis 7. August mit wesentlich "kleinerem Werkzeug" ein Team des Landesamtes für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart (LAD) zugange. Bei archäologischen Untersuchungen stießen die Mitarbeiter auf interessante Details. Grabungsort war direkt hinter dem denkmalgeschützten Gebäude, das seit 1817 an der Hauptstraße steht.

Auf der bisher nicht überbauten Freifläche vermuteten die Spezialisten Wirtschaftsgebäude, die zum alten Gasthaus "Zum grünen Baum" von Franz Link gehörten, das höchstwahrscheinlich an der Hauptstraße stand. 1817 hatte Franz Link, der spätere Stabsvogt, den beachtlichen neuen "Grünen Baum" entlang der Hauptstraße errichtet. Das vorherige Gasthaus war abgebrochen worden, schlussfolgerten die Archäologen. Und dazu hatten sie allen Grund. Denn aus dem Befund des LAD geht hervor, dass sich im Bereich des vermuteten Wirtschaftsgebäudes ein in die Barockzeit zu datierender Steinkeller mit gepflastertem Boden befand. Umbauten zeugen von einer längeren Nutzung. In dem Kellerbereich befindet sich auch ein älterer Brunnen, der freigelegt wurde. Dieser sei aber verfüllt worden und soll noch näher untersucht werden, um möglicherweise Hinweise auf die Bauzeit des Brunnens zu erhalten.

Die frühesten Siedlungsspuren auf dem Areal stammen aus dem 14. und 15. Jahrhundert, ist dem LAD-Bericht zu entnehmen. Für diese frühen Siedlungsphasen sind aber keine konkreten Funde entdeckt worden, schreibt Folke Damminger vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart. Allerdings wurde in Siedlungsgruben eine beträchtliche Menge spätmittelalterlicher Keramik geborgen. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Fläche jetzt für die geplante Bebauung freigegeben.

Der 1817 erbaute "Grüne Baum" mit Gastraum, Küche, Saal und Poststation war das größte landwirtschaftliche Anwesen Sinzheims. Nach Franz Link betrieb dessen Sohn Georg Friedrich das Gasthaus und die Ökonomie, dann ging es an Gustav Link über. Dessen Witwe verkaufte 1886 das Anwesen an den Orden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul. Am 9. Oktober 2013 hatte es die Gemeinde im Rahmen der städtebaulichen Entwicklung erworben. Aufgrund der Lage im historischen Ortskern hatte das AD die archäologische Untersuchung der Fläche gefordert.