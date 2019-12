Um 22 Uhr müssen Hochbehälter voll sein

Im Rahmen des Sinzheimer Sommerferienprogramms für Senioren konnten interessierte Bürgerinnen und Bürger das Wasserwerk jetzt besichtigen und sich über die Förderung und Aufbereitung ihres wichtigsten Lebensmittels informieren.

Es war ein heißer Tag, als Bruno Vollmer, seit 2017 Wassermeister in Sinzheim, die zum Wasserwerk gekommenen Besucher aus den umliegenden Sinzheimer Ortsteilen im "Herzstück" ihrer Wasserversorgung, in der Schaltzentrale, willkommen hieß. Sogar aus dem Baden-Badener Rebland waren Teilnehmer gekommen. Beim Rundgang durch das Wasserwerk genossen die Senioren die angenehme Kühle, aber auch so manches Wissenswerte rund um ihr Trinkwasser.

Rund 3 000 Kubikmeter frisches Wasser, das aus drei Tiefbrunnen und zehn Quellen stammt, werden täglich für die Sinzheimer Bürger gefördert. Bruno Vollmer führte die Besucher hinauf zu der neuen Wasserkammer, von wo aus das Wasser in die beiden Hochbehälter gepumpt wird. Jeder dieser Behälter kann 150 Kubikmeter Wasser aufnehmen. Auch dies erfuhren die Besucher an diesem Nachmittag. Versorgt werden die verschiedenen Sinzheimer Ortsteile über eine Ringleitung mit einem ausgefeilten Verästelungsprinzip.

"Abends um 22 Uhr müssen die Behälter voll sein, denn dann schaltet das Wasserwerk aus", erklärte der Wassermeister. Informiert wurden die Besucher über die vor zwei Jahren in Betrieb gegangene Wasserenthärtungsanlage, die im Niederdruck-Umkehrosmoseverfahren Magnesium und Kalzium ausfiltert. "Wir hatten früher eine Härte von 16 Grad Deutsche Härte (dH), heute haben wir acht bis neun Grad dH", so Vollmer.

"Was wir in den vergangenen 50 Jahren alles mit dem Wasser mitgemacht haben. Früher hatten wir noch direkt am Brunnen Wasser geholt und nach drei Tagen war das Kaffeekännchen verkalkt", erinnerte sich Peter Fischer aus Vormberg. Reinhold Vogel aus Kartung wusste, dass sie vor dem Einbau der Enthärtungsanlage noch dreimal so viel Waschpulver benötigt hätten.

Auch über die Wasserqualität informierten sich die Besucher. "Was trinken Sie zuhause? Hahnenwasser?", fragte eine Besucherin den Sinzheimer Wassermeister. "Ja, denn Wasser ist das bestüberwachte Lebensmittel", sagte er. Die Wasserqualität und Mikrobiologie des Wassers werde regelmäßig untersucht. "Wir haben Glück, dass wir in Deutschland wohnen, denn die Trinkwasserverordnung ist eine der härtesten", so Vollmer.

Um auch das aus dem Frischwasser herausgefilterte Konzentrat gereinigt in das Abwasser zu entlassen, wurde eine Aktivkohle-Filteranlage ins Wasserwerk eingebaut, deren Bedeutung und Vorgehensweise ebenfalls erklärt wurden.

Wer sich für den Betrieb des modernen Wasserwerks "Im großen Bruch" interessiert, kann an der nächsten Führung im Rahmen des Sommerferienprogramms für Senioren teilnehmen.

Sie findet statt am Donnerstag, 5. September, von 14 bis 15.30 Uhr. Anmeldungen sind möglich bei Bruno Vollmer, (0 72 21) 80 65 32, oder per E-Mail an bruno . vollmer@gw-sinzheim.de.