Schwamm: Balken in St. Michael müssen raus

Historische Ergebnisse für AfD Potsdam/Dresden (dpa) - Fast 30 Jahre nach der deutschen Einheit fahren die Rechtspopulisten von der AfD im Osten historische Ergebnisse ein. Die CDU wird ihre Macht in Sachsen wohl trotzdem verteidigen können. Auch die SPD in Brandenburg kann hoffen, ihre Bastion halten zu können (Foto: dpa).

Das lange Rennen in der SPD Berlin (red) - Am Sonntag läuft die Bewerbungsfrist ab. Wer noch SPD-Chef werden will, muss sich also sputen. Das Bewerberfeld ist jetzt schon groß. Ein Überblick über die Kandidaten - im Bild eines der Bewerberpaare, Petra Köpping und Boris Pistorius (dpa-Foto) - und das weitere Verfahren.

"Ein Vergnügen, damit zu fahren" Gaggenau (wess) - 125 Jahre Automobilbau: 1894 wurde in Gaggenau das erste Auto gebaut. Das Mercedes-Benz-Werk ist damit die älteste sich noch in Betrieb befindende Autofabrik der Welt. In der BT-Serie geht es diesmal um den Bau der Omnibusse ab dem Jahr 1900 (Foto: Wessel).