Endlich Chance auf Revanche Karlsruhe (red) - Über vier Jahre ist es her, dass der Karlsruher SC (Foto: GES) gegen den Hamburger SV quasi in letzter Sekunde den Aufstieg in die Bundesliga verpasst hat. An diesem Sonntag treffen die beiden Vereine erstmals seit dem Relegationsdrama wieder aufeinander.