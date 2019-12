"Oos-Süd" und "Oos-West":

Blaue Schilder an den beiden Parkplätzen im Bahnhofsumfeld und kleinere Handzettel an Autos weisen darauf hin: Ab 1. Oktober muss gezahlt werden. Bisher parkt man dort kostenlos, es findet keine Zählung der ein- und ausfahrenden Autos statt, daher wird auch auf den Schildern bisher nichts angezeigt.

Die Verwaltung hatte erstmals im Februar im Bauausschuss und dann im Gemeinderat über das neue Parkierungskonzept informiert (wir berichteten). Mittlerweile sind viele Dinge umgesetzt, man befindet sich laut Stadtpressestelle in der letzten Phase der Umsetzung, wozu auch die Installation der Verkehrszeichenbrücken am Verfassungsplatz und am Festspielhaus in dieser Woche zählt. Und auch das Zur-Kasse-Bitten der Nutzer von "Oos-West" und "Oos-Süd".

Konkret bedeutet das für die 188 kostenpflichtigen Parkplätze "Oos-West" (Flugstraße) und für die 279 kostenpflichtigen Parkplätzen "Oos-Süd" (Güterbahnhofstraße) laut den Hinweisschildern der zuständigen Parkgaragengesellschaft (PGG): Grundtarif ist ein Euro pro Stunde, wobei die erste halbe Stunde kostenfrei ist, der Tageshöchsttarif beträgt fünf Euro. Beim ununterbrochenen Parken am Wochenende (von Freitag 18 Uhr bis Montag 6 Uhr) werden acht Euro verlangt, für den "Wochentarif", also dem ununterbrochenen Parken für vier bis sieben Tage, 19 Euro. Weiter gibt es eine Unterscheidung zwischen "Dauerparker" und "Dauerparker mit Busbenutzung": Ohne sich nach dem Parken in den Bus zu setzen, zahlen Autofahrer 40 Euro pro Monat. Entscheidet man sich für "Dauerparker mit Busbenutzung" zahlt man 76 Euro pro Monat und darf dann alle Busse, die zwischen dem Bahnhof und der Innenstadt (beide Richtungen) verkehren, nutzen. Für 200 Euro im Jahr gibt es die "Jahreskarte für ÖV-Pendler". Um dieses Angebot wahrnehmen zu dürfen, muss laut den Hinweisschildern der PGG ein Nachweis über die Nutzung des öffentlichen Verkehrs (ÖV) erfolgen. "Dies sind unter anderem auf den Namen der pendelnden Person ausgestellte persönliche Jahres- oder Abo-Karten des Karlsruher Verkehrsverbunds oder der Deutschen Bahn (auch Bahncard 100)", heißt es.

Im Juli hatte das BT berichtet, dass es einen Sondertarif von einem Euro pro Tag für Pendler geben solle. PGG-Leiter Stefan Güldner führte auf Nachfrage aus, dass sich dieser auf die 200 Euro beziehe, denn heruntergerechnet habe ein Arbeitnehmer 200 Arbeitstage im Jahr. Bei den Tarifen und auch beim KVV-Verkehr habe man sich am Cineplex-Parkhaus orientiert. Von den Gebühren nicht betroffen seien die Parkplätze rund um "Oos-Süd und -West", die an der Straße liegen, die PGG habe nur die definierten Flächen hinter den noch zu errichtenden Schranken unter sich, so Güldner. Der Kauf und das Instandhalten der Flächen hätten die PGG Geld gekostet, was unter anderem die Bewirtschaftung der Park-and-Ride-Plätze nötig mache. Zudem bestätigte Güldner, dass immer wieder Dauerparker den Pendlern Plätze weggenommen hätten.

Schrankenanlagen und Kassenautomaten sollen noch im September installiert werden - und schon dann sollen sich auch auf den Schildern des Parkleitsystems die Felder hinter "Oos-Süd" und "Oos-West" mit Zahlen füllen.