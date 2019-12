Graffiti-Künstler gestaltet Schriftzug

Ottersweier

Neue Tanzschule zieht ein Ottersweier (jo) - Das ortsbildprägende Gasthaus "Adler" in der Mitte von Ottersweier ist seit März geschlossen. In einem weiteren historischen Gebäude nebenan wird die Tanzpädagogin und Tänzerin Alexandra Wojcik Mitte September die Schule "Tanzkraftwerk" eröffnen (Foto: jo). » Weitersagen (jo) - Das ortsbildprägende Gasthaus "Adler" in der Mitte von Ottersweier ist seit März geschlossen. In einem weiteren historischen Gebäude nebenan wird die Tanzpädagogin und Tänzerin Alexandra Wojcik Mitte September die Schule "Tanzkraftwerk" eröffnen (Foto: jo). » - Mehr

Rastatt

Rastatt wird zu Rockstatt Rastatt (marv) - Die Band We Are In Plastic (Foto: Lauser) richtet gemeinsam mit der Stadt Rastatt am Samstag, 7. September, zum ersten Mal das "Rockstatt Open Air" im Kulturforum in der Herrenstraße aus. Sechs Bands aus dem Land spielen von 16 bis 22 Uhr unter freiem Himmel. » Weitersagen (marv) - Die Band We Are In Plastic (Foto: Lauser) richtet gemeinsam mit der Stadt Rastatt am Samstag, 7. September, zum ersten Mal das "Rockstatt Open Air" im Kulturforum in der Herrenstraße aus. Sechs Bands aus dem Land spielen von 16 bis 22 Uhr unter freiem Himmel. » - Mehr

Au am Rhein

Open-Air-Lounge aufgebaut Au am Rhein (HH) - Jetzt können die Ferien starten: Innerhalb eines Arbeitstages hat Au am Rhein einen Jugendtreff bekommen. Auf dem früheren Spielplatz bei der alten Kiesgrube sind eine Open-Air-Lounge mit Pavillon und Sitzmöbeln und ein Dirt-Bike-Parcours entstanden (Foto: HH). » Weitersagen (HH) - Jetzt können die Ferien starten: Innerhalb eines Arbeitstages hat Au am Rhein einen Jugendtreff bekommen. Auf dem früheren Spielplatz bei der alten Kiesgrube sind eine Open-Air-Lounge mit Pavillon und Sitzmöbeln und ein Dirt-Bike-Parcours entstanden (Foto: HH). » - Mehr

Baden-Baden

Wasserschaden legt Halle lahm Baden-Baden (hol) - Die Vereinsräume und der Jugendtreff in der Eberbachhalle (Foto: hol) in Haueneberstein sind von Schimmelpilz und Feuchtigkeit befallen. Das gesamte Untergeschoss ist deshalb ab sofort gesperrt. Es wird den Nutzern über Monate nicht zur Verfügung stehen. » Weitersagen (hol) - Die Vereinsräume und der Jugendtreff in der Eberbachhalle (Foto: hol) in Haueneberstein sind von Schimmelpilz und Feuchtigkeit befallen. Das gesamte Untergeschoss ist deshalb ab sofort gesperrt. Es wird den Nutzern über Monate nicht zur Verfügung stehen. » - Mehr