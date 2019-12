Stadt legt großen Wert auf Rechte der Kinder

Die Verdachtsmomente sind sehr vielfältig. Ein Lehrer beobachtet: Ein Junge kommt regelmäßig verwahrlost und ungepflegt in die Schule. Eine Krankenschwester bemerkt: Ein Mädchen ist mit Verletzungen in die Klinik eingeliefert worden - und das Verletzungsbild deckt sich nicht mit den Schilderungen der Eltern. Eine Frau meldet sich telefonisch und berichtet von Schreien von Kindern in der Nacht zuvor im Nachbarhaus. In solchen Fällen ist Rudolf Jäger gefragt. Der Sozialarbeiter ist als Kinderschutzfachkraft beim Fachbereich Soziales in der Stadtverwaltung tätig. Er prüft in Verdachtsfällen, ob sich beispielsweise hinter der Anzeige der Frau tatsächlich ein Fall von Gewalt verbirgt - oder ob es sich vielleicht nur um einen Streit unter Nachbarn handelt. Er bespricht die Anzeigen mit den Kollegen - und wenn es notwendig erscheint, wird ein Hausbesuch gemacht. "Wir nehmen grundsätzlich jede Meldung ernst", sagt Schneider. Dass die Behörde dann in mehr als 62 Prozent der Fälle tatsächlich einschreitet, ist für ihn vor allem ein Zeichen dafür, welche große Bedeutung dem Thema in Baden-Baden beigemessen wird.

Dieses Einschreiten kann ganz unterschiedlich aussehen. Nur in jedem fünften Fall wird das betroffene Kind aus der Familie genommen - und das auch oft nur für einige Tage, bis klärende Gespräche mit den Eltern geführt wurden. Lediglich in 14 Prozent der Fälle kamen die Kinder im vergangenen Jahr tatsächlich für längere Zeit ins Heim. Oftmals reiche es aus, ein Beratungsgespräch zu führen. In 21 Prozent der Kindeswohlgefährdungen ist den Familien im vergangenen Jahr eine Erziehungshilfe zur Seite gestellt worden.

Konkret heißt das: Sozialarbeiter und speziell ausgebildete Helfer besuchten die Familie regelmäßig und halfen Eltern und Kindern beim Bewältigen des Alltags.

"Sexuelle Gewalt, die meist in der öffentlichen Diskussion über das Thema eine große Rolle spielt, ist eher selten", berichtet Schneider. In sechs Prozent der Fälle in Baden-Baden im vergangenen Jahr ging es darum.

Viel öfter sind es körperliche und psychische Misshandlungen, denen die Kinder ausgesetzt sind - 2018 war das in 62 Prozent der Fälle das Thema. Kinderschutzfachkraft Jäger kann von schlimmen Geschichten erzählen, von Kindern mit gebrochenen Knochen und blauen Flecken. Aber auch von Mädchen und Jungen, die nicht genug zu essen bekommen oder keine saubere Kleidung. Fast ein Drittel der Kinder, die dem Baden-Badener Fachbereich Soziales 2018 gemeldet wurden, zeigten solche Anzeichen von Vernachlässigung.

Die meisten Meldungen kommen von Jugend- und Sozialarbeitern selbst. Aber auch die Polizei oder Schulen melden sich nicht selten mit Verdachtsfällen bei der Behörde. Manchmal kommen auch Eltern oder gar das Kind selbst aufs Amt und sagen, dass es so nicht weitergehen kann. Hin und wieder werden Teenager persönlich beim Sachbearbeiter vorstellig und verlangen, dass sie aus ihrer Familie genommen werden. In immerhin jedem fünften Fall 2018 war ein Jugendlicher zwischen 14 und 17 Jahren betroffen.

"Kinder haben ihre Rechte. Und die nehmen wir hier in Baden-Baden sehr ernst", so Schneider. Dass die Zahl der Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung in der Kurstadt im Vergleich zur Größe der Stadt relativ hoch liege, habe genau damit zu tun.

Zudem gebe es eine gute Kooperation mit Schulen, Kindergärten und der Stadtklinik. Darauf sei man auch stolz. Demnächst wolle sich die Stadtverwaltung ihr Vorgehen bei dem Thema zertifizieren lassen.