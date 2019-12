Vincenti-Ärztehaus hat neuen Besitzer

Rastatt



Aufräumarbeiten dauern an Rastatt (dm/sl) - Die Aufräum-, Reparatur- und Forstarbeiten in den vom Unwetter in der Nacht zu Mittwoch getroffenen Ortschaften werden sich wohl noch eine ganze Weile hinziehen. Eine Bahnstrecke und ein Teil der B 3 waren auch am Tag danach noch gesperrt (Foto: FFW Bietigheim).