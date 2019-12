Fürstentrakt öffnet seine Türen

(red) - Zum Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag, 8. September, bietet das Toccarion, die Kinder-Musikwelt der Sigmund-Kiener-Stiftung im Festspielhaus Baden-Baden, wieder kostenlose Sonderführungen an, heißt es in einer Mitteilung. Der Fürstentrakt des Alten Bahnhofes, in dem das Toccarion beheimatet ist, ist generell nur innerhalb einer Führung zu besichtigen.

Zum einen wird am Sonntag unter dem Titel "Klangreise Alter Bahnhof" um 11 Uhr und 12 Uhr die ganze Familie (für Kinder ab fünf Jahre) zu einem Einblick in das musikalische Angebot des Toccarion eingeladen: Früher ratterte der Zug über die Schienen, das Kaffeeservice klapperte im Fürstenzimmer und die Münzen klimperten in den Spielautomaten des Alten Casinos - heute entdecken Kinder Musik in den Räumen des Alten Bahnhofs. "Einsteigen bitte: Heute geht die ganze Familie auf eine Klangreise!", schreibt der Veranstalter in seiner Ankündigung. Die Führung dauert je 60 Minuten, die Teilnahme ist kostenlos.

Um 13.15 Uhr, 13.35 Uhr und 13.55 Uhr werden dann Erwachsene mit Interesse an Geschichte und Architektur des Alten Bahnhofs Gelegenheit haben, den Fürstentrakt innerhalb einer geführten Visite zu besichtigen. Diese Führung bietet kurze Einblicke in den Alten Bahnhof mit Informationen zu seiner Entstehung und Geschichte, so die Mitteilung weiter.

Für alle Angebote und Führungen in der Kinder-Musikwelt Toccarion ist eine Anmeldung per E-Mail an info@toccarion.de dringend erbeten. Eine Besichtigung außerhalb der angegebenen Führungszeiten ist auch am Tag des offenen Denkmals nicht möglich. Die Personenzahl pro Führung ist auf 20 Teilnehmer begrenzt.