Staatstrainer therapiert Männer und Frauen Von Werner Lukaszewicz



Baden-Baden - Mit seinem im Frühjahr neu gestarteten Programm "Der Staatstrainer!" ersetzt Ingo Appelt mehrere Jahre Therapie - für Männer wie für Frauen. Nach seinem Geheimrezept gegen die deutsche Depression "gibt es so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint". In der ausverkauften Kleinkunstbühne Rantastic stellte Ingo Appelt sein Programm einem breiten Publikum vor. - Mit seinem im Frühjahr neu gestarteten Programm "Der Staatstrainer!" ersetzt Ingo Appelt mehrere Jahre Therapie - für Männer wie für Frauen. Nach seinem Geheimrezept gegen die deutsche Depression "gibt es so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint". In der ausverkauften Kleinkunstbühne Rantastic stellte Ingo Appelt sein Programm einem breiten Publikum vor. Als "Volks-Ingo" gibt er allen Überforderten und Unterbezahlten, allen Angestrengten und Ausgebeuteten eine Stimme und erreichte damit auch die Menschen in Haueneberste in. Getreu dem Motto "Alles scheiße - Laune super!" gelang ihm ein Abend, bei dem das Publikum einen Querschnitt durch die unterschiedlichsten Themenwelten zu hören bekam. Das Programm war für alle interessant, die ohne Videotutorial nicht mal mehr eine Dose vorgekochte Nudeln aufbekommen, die keine gerade Tapetenbahn an die Wand geklebt bekommen und bei denen Hunde zu Hause längst das Kommando übernommen haben. Auch die ach so schwachen Männer, die über Wetter, Wirtschaftslage, Klima, Kinder, natürlich Fußball und das Vatersein klagen, bekamen aufs Dach. Auch wenn Appelt als "Martin Rütter der Männerwelt" gilt, durften diesmal auch die Frauen nicht fehlen, die sich über rücksichtslose Machos aufregen und beschweren, was aber dennoch auf begeisterte Zustimmung stieß. Appelt findet überraschende Lösungen für komplizierteste Probleme und nimmt die lächerlichsten Stars auf die Schippe. So gab es einen Querschnitt durch die bunte Republik Deutschland mit brandaktuellen Themen wie den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg oder Flüchtlinge und Integration, aber auch kurze Abstecher zu Europa mit dem Brexit und Boris Johnson als "kleinem Bruder von Donald Trump". Diese kleine aber feine Lebensschule wirkt nach - so viel ist sicher. Nach der Show wirkten viele Gäste beschwingter und leichter, denn die Vorstellung brachte eine gute Portion Optimismus mit sich, die wohl alle bei den derzeitigen Nachrichtenmeldungen gut gebrauchen können. Appelt zeigte sich am Montagabend im Hauenebersteiner Rantastic in absoluter Topform, was das gut zweistündige Programm extrem kurzweilig machte.

