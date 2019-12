Der "Tausendsassa": Freude und Hilfe für den Menschen



Baden-Baden (hez) - Den aus China stammenden Ginkgobaum bezeichnet man auch als "lebendes Fossil". In den Baden-Badener Park- und Kuranlagen gehört er zu den zehn bemerkenswertesten Gewächsen, die das BT in einer kleinen Serie vorstellt. Ei ne besonders schöne Dreiergruppe steht in der Lichtentaler Allee beim Steinbrunnen (nahe der Staatlichen Kunsthalle).



Der Ginkgobaum (Ginkgo biloba) ist der einzige lebende Vertreter einer Gruppe von ansonsten ausgestorbenen Samenpflanzen. In Ostasien wird der Baum wegen seiner essbaren Samen sowie als Tempelbaum kultiviert. Holländische Seefahrer brachten ihn nach Europa, wo er seit 1730 als Zierbaum gepflanzt wird. Etwa 1750 wurde der derzeit älteste Ginkgo in Deutschland im Frankfurter Stadtteil Rödelheim eingesetzt. Zum Jahrtausendwechsel erklärte das deutsche "Kuratorium Baum des Jahres" den Ginkgo biloba zum Mahnmal für Umweltschutz und Frieden und zum "Baum des Jahrtausends". Das Baden-Badener Ginkgo-Trio bei der Kunsthalle besteht aus zwei weiblichen und einem männlichen Baum - es ist etwa 140 Jahre alt und stammt somit etwa aus der Zeit, als die Allee angelegt wurde. Das höchste Gehölz misst 24 Meter. Da hat die Dreiergruppe noch einiges vor sich, denn Ginkgobäume können tausend Jahre und älter werden. Dabei erreichen sie Höhen von bis zu 40 Metern. Für Traugott Bräuninger - beim städtischen Gartenamt besonders für die großen Gehölze zuständig - ist der Ginkgo "schon ein ganz toller Baum". Er leide nicht unter Krankheiten und Schädlingen und sei gut zu pflegen. Besonders bekannt ist der Ginkgo als Heilpflanze - in der traditionellen chinesischen Medizin bereits seit 5 000 Jahren. Dabei stehen speziell seine Blätter im Blickpunkt. Botanisch, so betont Bräuninger, handle es sich allerdings um einen Nadelbaum, der jedoch oft als Laubbaum bezeichnet werde. Aber seine fächerartigen Blätter bestünden aus zusammengewachsenen Nadeln. Ginkgo-Extrakte aus den Blättern kommen heute ganz besonders bei Demenzerkrankungen zum Einsatz. Für einen gewissen Zeitraum können sie durch die Verbesserung der Durchblutung besonders im Gehirn die geistige Leistungsfähigkeit steigern und das Zurechtkommen im Alltag erleichtern. Aber auch zur Behandlung von arteriellen Durchblutungsstörungen (kalte Beine und Füße) sowie bei Schwindel und Ohrgeräuschen wird auf die Ginkgo-Heilstoffe zurückgegriffen. In der traditionellen chinesischen Medizin werden zudem auch die Samen und Wurzeln des Baums genutzt, die bei verschiedenartigen Beschwerden von Blähungen bis zum Asthma helfen sollen. In Asien wird außerdem der gegarte Innenkern des Ginkgo-Samens zuweilen als Nahrungsmittel genutzt. Der Kaiser von China soll diese Samen sogar einst von Provinzen als Tributzahlung gefordert haben. Darüber hinaus dient der Ginkgo als Zierbaum, weil er schön anzusehen ist. Hinsichtlich seiner Nützlichkeit für den Menschen ist dieses Gehölz sozusagen ein "Tausendsassa" - es wird mit Recht sehr geschätzt.

