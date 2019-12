Stadt-Busse nehmen Abschied von der Allee

Baden-Baden

Baden-Baden

Mehr Poller für Leopoldsplatz Baden-Baden (hol) - Die Zufahrt von der Lichtentaler Straße auf den Leopoldsplatz in Baden-Baden soll künftig immer nach elf Uhr mit Pollern verschlossen werden. Die Stadt prüft derzeit den Einbau von Pollern. So soll der Platz nach der Anlieferzeit autofrei gehalten werden (Foto: zei/av). » Weitersagen

Baden-Baden

Baden-Baden

Kostenloses Parken bald vorbei Baden-Baden (nie) - Ab dem 1. Oktober ist Schluss mit dem bisherigen kostenlosen Parken auf den bahnhofsnahen Parkplätzen "Oos-Süd" und "Oos-West". Als Grundtarif soll dann dort fürs Parken ein Euro je Stunde verlangt werden, der Tageshöchsttarif beträgt fünf Euro (Foto: pi). » Weitersagen

Gaggenau

Gaggenau

"Ein Vergnügen, damit zu fahren" Gaggenau (wess) - 125 Jahre Automobilbau: 1894 wurde in Gaggenau das erste Auto gebaut. Das Mercedes-Benz-Werk ist damit die älteste sich noch in Betrieb befindende Autofabrik der Welt. In der BT-Serie geht es diesmal um den Bau der Omnibusse ab dem Jahr 1900 (Foto: Wessel). » Weitersagen

Baden-Baden

Baden-Baden

Pferdefigur an exponiertem Platz Baden-Baden (hez/red) - Weiße Pferdefiguren sollen in Baden-Baden in der Großen Woche für richtige Renn-Atmosphäre sorgen. Weglaufen können diese Pferde zwar nicht, aber durchaus für gestalterische Kapriolen sorgen - zum Beispiel, wen sie hoch hinaus wollen... (Foto: Zorn). » Weitersagen