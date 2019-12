Altes Harmonium zu neuem Leben erweckt

Es produziert weiche, summende, zum Teil orgelartige Klänge, wurde 1929 von der Firma M. Hörügel in Leipzig angefertigt und war einst Eigentum eines Lehrers der damaligen Volksschule in Sandweier: das Harmonium "Oranetto". Seitdem haben sowohl die Schule als auch das Harmonium eine bewegte Vergangenheit hinter sich.

Als die Volksschule im Lauf der Jahre zu einer Grund- und Hauptschule erweitert wurde und immer mehr Pennäler die Lehranstalt besuchten, begann das bisherige Schulhaus zu klein zu werden. Das geht aus dem Sandweierer Heimatbuch hervor. 1969 legte man daher den Grundstein für ein neues Gebäude, das 1971 von den Hauptschülern bezogen wurde. Im alten Schulgebäude fand nur noch der Unterricht für die Klassen 1 bis 4 statt. "Dort war das Harmonium dann auch jahrzehntelang im Einsatz", berichtet Florian Gantner, der Vorsitzende des Heimatvereins.

Als 2011 aus der Grund- und Hauptschule die weiterhin selbstständige Grundschule Sandweier wurde, zogen die Ein- bis Viertklässler schließlich in das neuere Gebäude um. Im Zuge dieser Umstrukturierung wurde das alte Schulgebäude entrümpelt. Zusammen mit anderen ausrangierten Gegenständen landete das Harmonium auf der Mülldeponie und nur durch einen glücklichen Zufall konnte es noch rechtzeitig vor der Totalzerstörung gerettet werden.

Das Instrument wurde daraufhin dem Heimatverein Sandweier übergeben und befindet sich seitdem in dessen Besitz. Da es wegen eines defekten Blasebalgs allerdings nur noch begrenzt spielfähig war, fasste Gantner im vergangenen Jahr den Entschluss, es restaurieren zu lassen. "Dieses Instrument ist quasi der Steinway unter den Harmonien und ich wollte den Besuchern gerne zeigen können, wie es funktioniert", so Gantner. Sein Ziel sei es, Geschichte lebendig und erlebbar zu machen.

Also wandte Gantner sich an seinen ehemaligen Schulkameraden und gelernten Orgelbauer Achim Schneider. Der gebürtige Sandweierer erweckte die 90 Jahre alte Apparatur in mühsamer Kleinstarbeit schließlich wieder zum Leben. Zunächst habe er es in seine Einzelteile zerlegt, um deren Funktion überprüfen zu können, erklärt Schneider. Anschließend wurden die diversen Bestandteile gründlich gereinigt und die defekten Komponenten repariert oder ausgetauscht. "Wenn alle Bauteile aufgearbeitet sind, erfolgt der Zusammenbau, das bedeutet, es wird alles wieder ins Gehäuse eingesetzt. Am Ende kommen die Feinjustage und die abschließende Funktionskontrolle", führt Schneider aus. Drei Monate und viele Arbeitsstunden später können sich nun Jung und Alt wieder an den Klängen des Harmoniums erfreuen.

Erstmalig präsentiert wird es am Hock beim Heimatverein Sandweier in der Römerstraße am Sonntag, 8. September. Der Hock beginnt um 11 Uhr. Um 14.30 Uhr wird Siglinde Gantner, die Mutter von Florian Gantner, dann einige Stücke auf dem Harmonium spielen. Zukünftig soll es auch bei anderen Veranstaltungen eingesetzt werden.