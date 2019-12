Von Rock bis Schlager: Singen im Rudel Von Alexander Schütt Sinzheim - Unter dem Titel "MitSingDing" möchte der Gesangverein (GV) Eintracht Halberstung etwas Neues wagen: ein sogenanntes Rudelsingen für alle Sangeslustigen und Musikfreunde. Am Dienstagvormittag haben die GV-Verantwortlichen diese Premiere und weitere kommende Aktivitäten der Öffentlichkeit vorgestellt. "Es geht um den Spaß an der Musik", führte Pressesprecher Karl Leo Knopf in das Rudelsingen ein: Auf eine Leinwand werden dabei Liedtexte aus den verschiedensten Genres - vom Pop über Rock bis zum Schlager - geworfen, und alle Interessierten seien eingeladen, nach Herzenslust mitzusingen. Nicht nur Sinzheimer seien dabei willkommen, sondern ganz Mittelbaden solle sich angesprochen fühlen, freute sich Knopf auf die Premiere. Unter der Leitung von Dirigent Holger "Horalu" Ebeling treffen sich die Sangeslustigen zum ersten Mal am Freitag, 8. November, 20 Uhr, in der Halberstunger Bürgerbegegnungsstätte (BBS). Geplant ist eine Fortsetzung am 3. April 2020. Und schon dieses Wochenende sind die Halberstunger mal wieder im Einsatz: Vorsitzender Marco Frank wies auf das Hoffest der Bio-Gärtnerei Schmälzle in Müllhofen am Sonntag, 8. September, ab 12 Uhr hin (wir berichteten). Der Kinderchor verkauft dort Kaffee und selbst gebackene Kuchen. Anschließend folgt das "Speckeier-Fest" am Samstag, 14. September, mit den Karpatenländer Musikanten. Rührei mit Speck, Flammkuchen und deftige Curry- und Grillwürste werden für die Besucher angeboten, berichtete Knopf. Bereits um 15 Uhr werde man mit einem Mofa- u nd Moped-Treff für die jüngeren Teilnehmer beginnen, erläuterte Marina Steimer von der Jugendabteilung des Gesangvereins. Steimer führte aus, dass dieser Treff immer mehr Gäste in den vergangenen Jahren angezogen habe. Man werde auch den Teilnehmer mit dem weitesten Anfahrtsweg prämieren. Ab 19 Uhr folgt dann die Unterhaltung mit böhmischer Blasmusik. Weiter gehe es mit dem Kindersachen-Secondhand-Flohmarkt am Samstag, 5. Oktober, in der BBS, durchgeführt vom noch jungen Vereinschor "Young & Mixed", der ebenfalls von Holger Ebeling geleitet wird. Knopf erwähnte, dass man zum 110-jährigen Bestehen des Gesangvereins am 20. und 21. Juni 2020 ein großes Vereinsfest mit einem Konzert der vier vereinseigenen Chöre "Chor 65plus", "LeMe-Chor", "Young & Mixed" und dem Kinderchor "Happy Frogs" sowie der A-capella-Gruppe "Lautstark" vom Bodensee (samstags) und einem Freundschaftssingen (sonntags) plane. Chorleiter Ebeling stellte beim Gespräch auch heraus, dass er die musikalische Messlatte bei den Erwachsenenchören mit bis zu vierstimmigem Gesang in Zukunft hoch ansetzen möchte. Musikpädagogin Kerstin Lemay sagte, dass sie im Rahmen der musikalischen Früherziehung mit Gesang und Percussion sowie Rhythmik aktiv sei. Gleichfalls leitet sie den "LeMe-Chor". Marco Frank verwies außerdem auf das Gründungsjahr 1910 sowie auf die insgesamt rund 60 aktiven Sänger. Knopf erläuterte, dass die Vereinsaktivitäten unter dem Motto des bekannten Elsässer Liedermachers René Egles stehen würden, welches da heißt: "Das was keiner wagt, sollst Du wagen", nach dem gleichnamigen Stück von Konstantin Wecker "Courage".

