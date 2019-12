Cité: Bauplätze fast alle vergeben

Baden-Baden - Bei einem der größten Bauprojekte in der Geschichte Baden-Badens ist das Finale in Sicht. In der Cité - dem früheren französischen Wohngebiet - leben inzwischen 3 000 Menschen, und es sind nun bis auf zwei wertvolle "Filet-Areale" an der Allee Cité alle Grundstücke vergeben. In etwa drei Jahren wird auch das letzte Cité-Wohngebiet "Bretagne" weitgehend bebaut sein.

"Prachtstraße" wäre natürlich etwas zu viel gesagt, aber die Allee Cité war dennoch von Anfang an als eine repräsentative Hauptverkehrsachse des neuen Wohngebiets gedacht. Daher wurden die Grundstücke dort auch mit Bedacht vergeben. Inzwischen ist aber auch hier die Bebauung vorangeschritten, wie Markus Börsig und Annette Sauer von der Entwicklungsgesellschaft (EG) Cité betonten, als sie gestern in einem Pressegespräch Bilanz der Cité-Bebauung zogen.

In einigen Wochen will dort die Plan-Quadrat Wohnungsbau GmbH gegenüber der Akademiebühne ihre drei miteinander verbundenen Wohn- und Bürogebäude fertiggestellt haben. Geschäftsführer Ove Johannsen wies gestern darauf hin, dass alle sechs Gewerbeeinheiten (darunter eine Kanzlei und ein Studio für Muskeltraining) ebenso wie die 15 Wohnungen bereits verkauft wurden.

Nächstes Projekt in der Allee wird der Neubau des Senders Arte Deutschland nahe am Kreisel sein, hier erwartet Börsig einen Baubeginn im Herbst nächsten Jahres. Danach sind, wie bereits erwähnt, noch zwei Grundstücke an der Allee frei, die die EG Cité weiter für besondere Bauprojekte reservieren will, die, so Börsig "einen Mehrwert für die Stadt bringen". Man könne hier durchaus abwarten, denn es gebe keinen Druck, rasch verkaufen zu müssen.

Im sechsten Baufeld ist an der Ufgaustraße noch ein Grundstück für zwei Mehrfamilienhäuser frei, hier wollen die Stadtbaugesellschaft GSE sowie die Baugenossenschaft Familienheim spätestens im nächsten Jahr insgesamt 28 Mietwohnungen erstellen. Ein weiteres noch unbebautes Einzelgrundstück findet sich beim Pflegeheim Vincentiushaus. Auch hier will die GSE selbst aktiv werden und 25 Mietwohnungen schaffen - 30 Prozent davon als Sozialwohnungen.

Direkt neben dem großen Spielplatz im Quartier "Bretagne" ist vor Kurzem die Errichtung von neun Reihenhäusern abgeschlossen worden. Bei der Vergabe wurden strenge Sozialkriterien angewendet - trotzdem war die Nachfrage sehr groß. Inzwischen sind hier neun Familien - alle mit Kindern - eingezogen.

Noch weitgehend frei ist in der "Bretagne" das Baufeld 7 in Richtung Waldrand. Aber dies wird sich schon bald ändern. Begonnen haben die Arbeiten am Mehrgenerationenprojekt "Cité-Bretonen". Die Wohnanlage in Holzbauweise mit 26 Einheiten und Gemeinschaftsräumen wird von einer Gemeinschaft von Bauherren (Baugruppe) erstellt.

Ansonsten entstehen auf dem Baufeld voraussichtlich ab kommendem Jahr noch sieben Mehrfamilienhäuser (jeweils fünf bis acht Wohnungen) sowie auf den Waldrandgrundstücken Ein- bis Dreifamilienhäuser. Auch hier sind alle Areale vergeben.

Da man in Waldnähe einige Zauneidechsen entdeckt hatte, wurden für diese Tiere in Waldnähe mit Schutzzäunen umgebene Areale abgetrennt. Dort hat man mit Totholz und Reisighügeln angenehme Lebensräume geschaffen und dann die Amphibien, die man im Baufeldbereich angetroffenen hat, dahin umgesiedelt. Die Cité ist eben ein Wohngebiet für Groß und Klein.

Kommentar