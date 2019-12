Robert Hauns schätzt seine Lianengewächse

Gerade hat er nach der jährlichen Kontrolle wieder sein Bio-Zertifikat, das zwölf Monate lang gültig ist, von Ecovin, dem Bundesverband ökologischer Weinbau, erhalten. Das schütze ihn aber nicht vor unangemeldeten Kontrollen, erklärt Robert Hauns.

Schon sein Vater sei Winzer gewesen und habe sich im Nebenerwerb um seine Reben gekümmert. Er selbst sei "Seiteneinsteiger". Von 1980 an beschäftige er sich mit dem Weinmachen und lernte Winzer, die offizielle Bezeichnung sei staatlich geprüfter Wirtschafter für Weinbau, und qualifizierte sich später weiter. Unter anderem machte er sich in Fortbildungen in den Bereichen ökologischer und herkömmlicher Pflanzenschutz schlau. Der Unterschied zu herkömmlichem Weinbau ist, dass Bio-Winzer auf chemische Keulen verzichten. Allerdings gib es innerhalb dieser Zunft auch noch Abstufungen. Die am wenigsten strenge Einstufung ist das EU-Biozertifikat. Hauns ist Mitglied bei Ecovin, vergleichbar mit Bioland und Demeter. Bis heute hat er sich wechselweise als Haupt- oder Nebenerwerbswinzer (teilweise mit bis zu fünf Hektar Biowein) um seine Rebflächen gekümmert. Momentan bewirtschaftet seine Frau einen Hektar (10 000 Quadratmeter) auf herkömmliche Art, er 50 Ar (5 000 Quadratmeter) ökologisch.

Man könnte ihm stundenlang zuhören, wenn er anfängt zu erzählen, dass die Rebe ein Lianengewächs sei und meterlange Triebe entwickele, wenn man sie lasse. Und er lässt viele seiner pilztoleranten Rebstöcke - sogenannte Piwis, pilzwiderstandsfähige Sorten - wachsen. Wenn der Wein blüht, bekommt der Trieb Übergewicht und neigt sich der Erde zu, um dann dort unten bis zu fünf Meter lang weiterzuwachsen. "Umkehrerziehung" nennt das der Fachmann. Mit kritischen Stimmen habe er von Anfang an zu tun gehabt. Daran habe er sich inzwischen gewöhnt.

Wichtig sei, sich mindestens einmal in der Woche im Weinberg blicken zu lassen, die Reben unter die Lupe zu nehmen und das Wetter zu beobachten, weiß der Bioweinbauer. Denn auftretende Krankheiten wie Botrytis oder Peronospora (Pilzkrankheiten), der größte Feind der Winzer, oder die Kirschessigfliege seien von der Temperatur, der Feuchte und der Niederschlagsmenge abhängig. Beim Weinbauinstitut in Freiburg gebe es auf deren Homepage eine Rubrik "Vitimeteo", einen Wetterservice für Winzer. Denn kaum ein Berufsstand sei so vom Wetter abhängig wie der Biowinzer, heißt es dort. "In Vormberg, Neuweier und in Bühl gibt es solche Messstationen", die ihre Daten in Freiburg ablieferten, weiß Robert Hauns. Dort würden dann in Diagrammen Prognosemodelle für Krankheiten erstellt.

Je nach Lage wirke sich das Wetter auf die Reben aber verschieden aus, sagt Hauns. Wie man sich dann verhalte, sei "Erfahrungssache". Manchmal müsse man auch ein Risiko eingehen. "Ich mach Minimalbehandlung", lautet der Grundsatz des Biowinzers. Robert Hauns bekämpft Schädlinge mit Schwefel und mit Kupfer. Bisher habe er glücklicherweise noch keinen Totalausfall zu verschmerzen gehabt, sagt er. Aber bei Biowein müsse man grundsätzlich mit etwa 20 Prozent weniger Ertrag rechnen. Seine Weine, darunter Regent, Johanniter, Solaris, Bronner, Cabernet Carbon, und seine Proseccos, alles Cuvées, verkauft er privat, macht aber keine Werbung für seine Tröpfchen. Wie schwierig manche Jahre auch gewesen sein mögen, blickt er zurück, "ich habe diesen Schritt noch nie bereut".