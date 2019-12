Perspektiven eines Wahrzeichens

- Die Wurzeln der Baden-Badener Stiftskirche sollen rund 1 000 Jahre zurückreichen. Bevorstehende Sanierungsarbeiten veranlassten den Bauausschuss der Stiftskirchengemeinde, zu einem Fotowettbewerb aufzurufen. Die 23 besten eingereichten großformatigen und eindrucksvollen Fotografien sind seit Mittwoch unter dem Motto "Perspektiven eines Wahrzeichens" im Renaissancesaal des Friedrichsbads in Baden-Baden zu sehen.

103 Personen haben mit insgesamt 249 Fotos an dem Wettbewerb teilgenommen. Damit übertraf die Resonanz unsere Erwartungen, legte Pfarrer Michael Teipel im Gespräch mit Moderatorin Petra Stalbus bei der Vernissage dar. Auch führte er aus, dass er beeindruckt ist von der Unterschiedlichkeit der Einsendungen: "Jeder hat seinen eigenen Blickwinkel auf das Gebäude." Ein großer Anteil der ausgestellten 23 Lichtbilder wurde in Farbe ausgearbeitet. Doch der e in oder andere wählte das puristisch anmutende Schwarz-Weiß als individuelle Ausdrucksweise, um Linien und Strukturen noch besser wirken zu lassen.

Ein Großteil der Wettbewerbsteilnehmer bediente sich eines klassischen Bildaufbaus, der das Gotteshaus in seiner ganzen Pracht zeigt, umrahmt von Bergen, Blumen oder Bäumen. Manch einer setzte die über Jahrhunderte herangereifte Architektur im Detail in Szene. Es wurde von der Schlossterrasse oder vom Paradies aus fotografiert, bei Nacht, Nebel oder Schnee, durchs Mauerwerk hindurch oder aus der Luft.

Mit großer Ernsthaftigkeit und von jedem erdenklichen Standpunkt aus widmeten sich die Bildautoren ihrem Werk. Die Bildtitel offenbaren ebenfalls Kreativität. Die Jury um Pfarrer Teipel hatte es nach eigener Aussage nicht leicht. Der Frage "Was ist ein gutes Bild?" ging in einer kurzen Abhandlung die Kunstvermittlerin im Museum Frieder Burda, Brigitte von Stebut, nach.

Eingereicht werden konnten pro Wettbewerbsteilnehmer drei Fotos. Gewonnen haben 20 Darstellungen, die bei der Online-Abstimmung die meisten Klicks erhielten. Die drei Siegerbilder bestimmte eine mehrköpfige Jury. Die Preise stifteten Kultureinrichtungen, Firmen, Geschäfte und Lokale der Stadt. Ebenso wurden drei Sonderpreise vergeben.

Zum Siegerfoto des Fotowettbewerbs kürten die Preisrichter das Bild "Blütenzauber" von Christine Kern. Jasmin Götz belegte mit "Stairway to Heaven" den zweiten Platz. Dahinter platzierte sich Susanne Müller mit "Gut beschirmt". Weitere Gewinne wurden unter den 17 Gewinnern der Onlineabstimmung verlost. Das waren: Andrej Birg, Christoph Müller, Dagmar Gushurst, Danielle Lallemand, Dominik Birg, Hans-Peter Huber, Heike, Maximilian und Uwe Späte, Jonas Ruf, Lukasz Wrobel, Michael Jung, Michael Müller, Pia Schlotthauer, Thomas Hofmann, Wladimir Fenzel und Janik Adam. Jeweils einen Jurypreis erhielten Monika Demers-Hoefele und Sebastian Kroekel.

Zu sehen ist die Ausstellung noch den ganzen September und den Oktober über.