Bücherstapel, Stundenpläne und Klassenlisten

Während sich die Schüler bis zum Schulstart am kommenden Mittwoch noch ein paar Tage zurücklehnen können, ist Binder längst wieder im Arbeitsalltag angekommen: "Die meisten organisatorischen Aufgaben gehen wir schon in der ersten Ferienwoche an", erläutert der Schulleiter mit Blick auf Stundenplanerstellung und Raumaufteilung. Eine Woche vor dem Unterrichtsbeginn müsse er die vorbereiteten Pläne dann "fixieren".

Gerade die Erstellung der Stundenpläne nehme bei rund 330 Schülern eine Menge Zeit in Anspruch. Zwar gebe es ein Computerprogramm, das die einzelnen Stundenbelegungen ausrechnet, allerdings müssten die Pläne immer noch optimiert werden. An der Werkrealschule Lichtental verzichtet man deshalb komplett auf die elektronische Unterstützung und erstellt den Plan gleich händisch: "Da wir uns teilweise Lehrer und Hallen mit anderen Schulen teilen, ist es schwierig, das alles in das System einzubauen", meint Schulleiterin Birgitte Fellmoser. Am Gymnasium Hohenbaden musste in diesem Jahr zudem eine Neuerung beachtet werden: Damit die Schüler mehr Zeit für Förderprogramme und Arbeitsgruppen haben, wolle man künftig auf Nachmittagsunterricht verzichten - zumindest für Unter- und Mittelstufe, kündigt der stellvertretende Schulleiter Martin Müller an.

Während er und Binder über den Plänen brüten, kommt Kollege Christof Höfele auf dem Dachboden des Gymnasiums ziemlich ins Schwitzen. Hinter den hohen Bücherstapeln und Kisten, die sich im Lehrmittelraum türmen, ist er kaum zu erkennen. Am Morgen wurden neue Bücher angeliefert. Höfele ist gerade dabei, den Bestand zu überprüfen und alte Sätze auszusortieren.

Im Raum nebenan befindet sich die alte Schulbibliothek. Dort ließt Griechisch- und Lateinlehrer Reinhard Bode konzentriert in einem historischen Buch, in dem die Geburtsurkunde des Gymnasiums Hohenbaden aus dem Jahre 1870 zu finden ist. Vorsichtig blättert er durch die brüchigen Seiten. Um seinen "wertvollen Schatz" nicht zu beschädigen, trägt er weiße Stoffhandschuhe.

Die Bibliothek sei seit rund vier Jahren sein Steckenpferd, berichtet Bode. Im Herbst 2020 feiert das Gymnasium sein 150-jähriges Jubiläum. Bis dahin will Bode die Schulgeschichte mithilfe der alten Bestände aufarbeiten.

Schulgebäude werden auf Hochglanz gebracht



Von der Aufregung, die einige Stockwerke tiefer herrscht, bekommt Bode nur wenig mit: Der neue Getränkeautomat ist angeliefert worden. Hausmeister Matthias Habich nimmt ihn in Augenschein. In den vergangenen Tagen hatte er alle Hände voll zu tun: Er kümmerte sich darum, dass alle Lampen funktionieren, Tische und Stühle keine Schäden aufweisen und jeder Raum mit einer Uhr ausgestattet ist. "Und auch die Fenster und Böden mussten gereinigt werden", sagt er.

In Lichtental laufen die Vorbereitungen ähnlich ab: "Wir haben renoviert und gestrichen. Jetzt sind die Putzfrauen am Werk", teilt Fellmoser mit. Immer wieder kommen Kollegen vorbei, um sich vor der Konferenz am Dienstag über die neuen Stundenpläne zu informieren, die Fellmoser mit Unterstützung des pensionierten Schulleiters Günter Grässel erstellt hat. Die Rektorin musste die Pläne aber nochmal ändern, weil sich ein Lehrer kurzfristig krankgemeldet hatte.

Am Gymnasium Hohenbaden findet die Eröffnungskonferenz bereits am Montag statt. Bis dahin möchte Binder die wichtigsten organisatorischen Dinge erledigt haben. Ab Mittwoch sollen sich die Lehrer wieder ganz auf den Unterricht konzentrieren, betont er. Bis dahin genieße er aber noch die Ruhe auf den Gängen.