Suche nach den Charakterköpfen

San Francisco

San Francisco (dpa) - Telefonnummern von rund 420 Millionen Facebook-Nutzern waren offen im Netz zugänglich. Facebook teilte mit, es handele sich um alte Daten, die gesammelt worden seien, als eine Sicherheitslücke noch nicht geschlossen gewesen sei (Foto: dpa).

Rastatt

Rastatt (sawe) - Die Suche nach einem passenden Domizil hat sich länger hingezogen als gedacht: Die Fachstelle Sucht in Rastatt wird ihren Standort von der Lyzeumstraße 23 in die Kaiserstraße 20 verlegen. Der Umzug soll am 30. September über die Bühne gehen (Foto: sawe).

Bühl

Bühl (red) - Rund 60 Teilnehmer der Fledermaus-Exkursion im Rahmen des städtischen Umweltdiploms in der Schlossberghalle in Neusatz bilden einen Kreis. Philipp übt die Technik des Echolots, mit der Fledermäuse nachts auf Insektenfang gehen (Foto: Stadt Bühl).

Los Angeles

Los Angeles (dpa) - Nach dem verheerenden Bootsfeuer mit mindestens 20 Toten am Montag vor der Küste Kaliforniens hat die Suche nach der Ursache für das Unglück begonnen. Bisher waren 20 Leichen geborgen worden, hatten US-Medien berichtet (Foto: dpa).