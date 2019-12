Suche nach der richtigen Mischung

Rastatt

Neue Möbel für Ötigheimer Wald Rastatt (red) - Im Ötigheimer Wald finden sich zwei neue Bank- und Tisch-Kombinationen am Rande von Waldwegen. Weitere neue Sitzbänke sollen folgen, wie die Stadt mitteilte. Das alte Mobiliar war in die Jahre gekommen und wurde daher nun ausgetauscht (Foto: Stadt).

Murgtal

Waldbrandgefahr im Blick Murgtal (vgk) - Trockene Sommer sind zur Regel geworden in unseren Wäldern. Der Waldboden verliert seine Feuchtigkeit, und dürre Nadeln besorgen den Rest. Wie die Feuerwehren mit Waldbrandgefahr umzugehen wissen, erläutert Dieter Spannagel (Foto: Feuerwehr Forbach).

Baden-Baden

Bienenvölker in Fichtenstamm Baden-Baden (red) - An der Müllenbildstraße direkt an der Dreieichenhütte im Stadtwald hat das Forstamt einen großen ausgehöhlten Fichtenstamm aufgestellt (Foto: pr). Imker Michael Garbor hat dort eines seiner Bienenvölker einlogiert. "Klotzbeute" nennt man diese Art der Bienenbehausung.

Baden-Baden

