Den Wolken zum Greifen nah

Als ich den Parkplatz des Aero-Clubs Baden-Baden beim Flugplatz Oos erreiche, empfängt mich Axel Schulze bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen von knapp 30 Grad. Am Himmel sind hier und da ein paar Wölkchen zu sehen, doch weit und breit keine Spur von Regen oder gar sich ankündigenden Gewittern. Perfekte Bedingungen also für einen Segelflug.

Als ich den riesigen, mit Gras bewachsenen Flugplatz betrete, wird gerade eines der vier Segelflugzeuge, die zur Flotte des Aero-Clubs gehören, von einem Schleppflugzeug zur Startposition gezogen. Langsam rollt das gelbe, motorisierte Leichtflugzeug, das den Namen "Husky" trägt, vor, bis das etwa 30 Meter lange Schleppseil zwischen ihm und dem weißen Segelflugzeug gespannt ist. Dann gibt "Husky" Schub, und wenige Meter später heben beide Flugzeuge zusammen ab. Sie fliegen eine große Kurve, und kurz darauf sind sie nur noch ein kleiner Punkt am blauen Himmel. Entfernt hört man das Brummen des Motors.

Unten am Boden wird derweil schon das nächste Segelflugzeug an den Start gebracht. Zwei Vereinsmitglieder schieben es in die richtige Position. "Segelfliegen ist ein Gemeinschaftssport", erklärt mir Schulze. "Jeder packt mit an, damit alle in die Luft kommen." Währenddessen befindet sich "Husky" schon wieder im Landeanflug. Das vorherige Segelflugzeug hat sich in luftiger Höhe von ihm abgekoppelt, und nun kann er sich dem nächsten "Schlepp" widmen.

Ich frage Schulze, wie er zu diesem außergewöhnlichen Hobby gekommen ist. "Als mein Sohn 14 Jahre alt war, wollte er unbedingt Drachenfliegen lernen. Da ich das aber für zu gefährlich hielt, haben wir gemeinsam den Flugschein gemacht", erzählt er. Dann stößt Patrik Ullrich, Vorsitzender des Aero-Clubs, dazu und gibt mir noch einige Informationen über den Verein mit auf den Weg. Acht Fluglehrer seien derzeit ehrenamtlich aktiv, außerdem gebe es neun Flugschüler. Der Jüngste sei 14 Jahre alt, der Älteste 76 Jahre. "Aber fit wie ein Turnschuh", so Ullrich.

Während ich mich mit Schulze und Ullrich unterhalte, landet "Husky" und wird per Seil mit dem nächsten Segelflieger verbunden. "Mit diesem fliegen wir", sagt Schulze. Jetzt geht es also los, denke ich. Bevor wir jedoch tatsächlich starten können, wird zunächst das Flugzeug einem ausgiebigen Check unterzogen. "Für Flugschüler ist vor dem ersten Flug ein sogenannter Flugcheck obligatorisch", sagt Ullrich. Dabei werden alle Funktionen und die Technik kontrolliert. Bremsklappen, Quer- und Seitenruder, Höhenleitwerk - alles wird genau getestet. Bereits erfahrenere Piloten führen vor jedem Start einen Vorflugcheck durch. Dabei wird unter anderem überprüft, ob das Schleppseil ordnungsgemäß ausklinkt.

Nachdem wir uns vergewissert haben, dass alles funktioniert, bekomme ich einen Fallschirm umgeschnallt und eine Einweisung, welche Hebel im Notfall betätigt werden müssen, damit sich die Cockpithaube löst und ich aus dem Flieger springen kann. Ich versuche, mir alles genau einzuprägen, bin mir im selben Moment jedoch sicher, dass ich mich im Notfall vor lauter Panik definitiv an nichts von dem werde erinnern können, was Ullrich mir da gerade erklärt.

Auf 1 300 Metern



wird abgekoppelt



Ich frage ihn, ob es schon mal einem Unfall gegeben hat. "Das Segelfliegen ist genauso unfallanfällig wie das Autofahren auch. Aber bei uns ist bisher nur einmal was passiert", erzählt Ullrich. Bevor ich mir das mit dem Segelflug auf die letzte Sekunde noch einmal anders überlege, beschließe ich, an dieser Stelle lieber nicht näher nachzuhaken.

Ich klettere in den Segelflieger und schnalle mich an. Schulze und Ullrich bitten mich, sofort Bescheid zu geben, wenn ich während des Fluges merke, dass es mir nicht gut geht. Für den Fall der Fälle seien aber auch Spucktüten an Bord. Kommt es oft vor, dass die Tüten gebraucht werden? "Hin und wieder schon, ja. Das ist aber völlig normal", sagt Schulze. Dann fügt Ullrich lachend hinzu: "Nach etwa 30 Minuten entscheidet es sich, ob das ein eher kürzerer oder längerer Flug wird." Ich lache ebenfalls und bin überzeugt, dass ich die Spucktüten nicht benötigen werde, da ich schon ausgiebige Flugerfahrung habe. Sowohl etliche Linienflüge als auch einen Helikopterflug habe ich als Passagierin ohne Zwischenfälle hinter mich gebracht. Ich bin also quasi ein geübter Flughase - dachte ich. Was ich in diesem Moment nicht ahne: Segelfliegen ist doch nochmal ein bisschen etwas anderes.

Schulze und ich schließen die Cockpithaube, das Schleppflugzeug vor uns setzt sich in Bewegung und somit auch wir. "Dadurch, dass wir hier keinen asphaltierten Flugplatz haben, sondern eine Grünfläche, könnte der Start etwas holprig werden", informiert mich Schulze. "Kein Problem", sage ich und meine es auch so. "Husky" beschleunigt. Immer schneller rollen wir über die Startbahn. Kurz darauf verlieren wir den Kontakt zum Boden - und heben ab.

Das Schleppflugzeug zieht uns auf 1 300 Meter Höhe, dann koppeln wir uns ab. Als das Fahrwerk eingefahren wird, warnt Schulze mich vor: "Jetzt gibt es einen kleinen Ruck, nicht wundern." Ich schaue aus dem Cockpit und bin fasziniert von dem Ausblick, der sich mir bietet. Tief unter mir erstreckt sich Baden-Baden und das gesamte Oostal. Auch wenn ich in der glücklichen Lage bin, die Vogelperspektive schon ein paarmal erlebt zu haben, so ist es doch immer wieder ein unbeschreibliches Gefühl und lässt mich in Ehrfurcht verharren.

Mit einer Spannweite von 20 Metern gleitet unser Segelflugzeug ruhig dahin. Schulze betrachtet die Wolken um uns herum und wägt ab, wo die Thermik am besten ist. "Ich versuche nochmal, ein bisschen Höhe zu gewinnen", sagt er und steuert auf eine Wolke zu, um dort den Aufwind zu nutzen. Als der Flieger aufsteigt, drückt es mich leicht in den Sitz, mein Herzschlag beschleunigt sich für einen kurzen Augenblick.

Als wir unsere endgültige Flughöhe erreicht haben, befinden wir uns auf 2 000 Metern über dem Erdboden. Ich schaue nach oben aus dem Cockpit. Die Wolken sind so nah, dass ich das Gefühl habe, sie mit den Händen greifen zu können. Wir lassen Baden-Baden und das Rebland hinter uns, steuern auf das Murgtal zu. "Da vorne ist Gaggenau", erklärt mir Schulze und zeigt in die Ferne. Gespannt schaue ich aus dem Fenster. "In Gaggenau wohne ich", erzähle ich ihm. "Na, dann fliegen wir doch dorthin", meint er. Gesagt, getan.

Ich versuche, all die tollen Momente mit meiner Kamera festzuhalten und drücke immer wieder auf den Auslöser. In regelmäßigen Abständen erkundigt sich Schulze, ob alles in Ordnung ist und ob es mir gut geht. Alles im Lot! Noch...

Und dann ist die Zeit am Himmel auch schon fast zu Ende. "Dann machen wir uns so langsam mal auf den Heimweg", sagt Schulze nach einer Stunde und 15 Minuten Flugzeit. Als wir uns wieder im Luftraum von Baden-Baden befinden, fliegt er am Battert und dem Merkur vorbei, damit ich noch ein paar letzte Schnappschüsse machen kann. Wie so oft bei schönem Wetter, sind auch an diesem Tag viele Gleitschirmflieger am Baden-Badener Hausberg unterwegs. Schulze bringt unseren Segelflieger ganz nah ran an die bunten Schirme - ein echter Gänsehaut-Moment.

Kurz bevor wir zur Landung ansetzen, fliegt Schulze eine steile Kurve. Während mein Körper von einem heftigen Adrenalinstoß gepackt wird, passiert es: Mein Magen meldet sich zu Wort und das nicht zu knapp. Das, was ich zuvor noch für unmöglich gehalten und mit einem Lachen abgetan habe, tritt nun ein: Ich muss zur Spucktüte greifen!

Die Zeit vergeht



wie im Flug



Wir nehmen deshalb zügig Kurs auf die Landebahn und sinken hinab. Als wir auf dem Boden aufsetzen, werden wir kurz durchgeschüttelt. Wir rollen über die Wiese, bremsen aus und kommen zum Stehen. "Jetzt erstmal ganz tief durchatmen", rät mir Schulze. Doch so schnell, wie meine Übelkeit eben gekommen ist, genauso schnell ist sie auch wieder weg - als wäre nie etwas gewesen. Ich löse die Anschnallgurte, lege den Fallschirm ab und steige aus. Die 75 Minuten sind im wahrsten Sinne des Wortes wie im Flug vergangen.

Während ich mich von Axel Schulze verabschiede und den Flugplatz verlasse, wird der Segelflieger erneut an "Husky" angehakt und zurück zur Startbahn gebracht, bereit den nächsten Passagier in die Lüfte zu heben. Und auch für mich war es - trotz des kleinen Zwischenfalls - sicher nicht das letzte Mal dort oben!

