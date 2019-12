Peters Brennstub′ für heimische Produkte ausgezeichnet

Der Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord setze mit dieser Auszeichnung ein weiteres wichtiges Zeichen zur Regionalvermarktung, betonte die stellvertretende Naturpark-Geschäftsführerin Yvonne Flesch bei der Zertifikatsübergabe. Ziel sei es, die Erzeuger heimischer Lebensmittel zu stärken und die Gäste auf den Zusammenhang zwischen regional produzierten Lebensmitteln und der Landschaftspflege hinzuweisen. Die Plakette weist künftig Einheimische und Gäste am Eingang der Straußwirtschaft auf das regionale Angebot auf der Speisekarte hin. "Damit führen wir konsequent fort, was wir mit unseren Naturpark-Wirten bereits seit Jahren erfolgreich umsetzen, nämlich Regionalität zu bieten, die der Gast schmeckt", freute sich Flesch über das neue Konzept.

Um die Zertifizierung zu erhalten, müssen die teilnehmenden Betriebe nachweisen, dass zwei Drittel der angebotenen Speisen und Getränke von Erzeugern aus der Region stammen. In der Brennstub' werden den Gästen etwa frische Schälrippchen, Kartoffelsalat, Ständels Bohnen, Rahmkäse, Vesperteller mit Wurst, Schinken und Käse, Schmalzbrot, Flammkuchen, im Frühjahr Spargelgerichte und jetzt im Herbst Zwiebelkuchen aufgetischt. Ein "besonderer Genuss" seien die Bio-Weine aus den Trauben, die unter anderem an Toplagen wie Neuweierer Mauerberg und Engelsberg in Bühlertal reifen, heißt es in einer Mitteilung.

Das Weingut Maier unterstützt seit einiger Zeit den Naturpark Schwarzwald. Iris und Volker Maier waren von Anfang an vom Konzept "Naturpark-Straußwirtschaft" überzeugt: "Wir setzen seit jeher auf heimische Produkte und unseren Wein, den wir seit 2015 als Bio-Wein anbieten können", betonte Volker Maier. Es zeige sich immer mehr, dass Regionalität für seine Gäste ein wichtiges Thema sei.

Roland Kaiser gratuliert im Namen der Stadt



Auch Bürgermeister Roland Kaiser ließ es sich nicht nehmen, bei der Übergabe der Auszeichnung dabei zu sein. Im Namen der Stadt gratulierte er dem Ehepaar Maier. Die Stadt könne stolz darauf sein, dass die erste zertifizierte Straußwirtschaft hier zu finden ist. Mit den beiden Naturparkwirten "Geroldsauer Mühle", dem Restaurant "Wolpertinger" und nun der Naturpark-Straußwirtschaft verfüge Baden-Baden über drei erstklassige gastronomische Adressen, die großen Wert auf regionale und saisonale Erzeugnisse legen, sagte Kaiser freudig. Der Fanfarenzug Haueneberstein umrahmte die Zertifikatsübergabe musikalisch.

Die Straußwirtschaft Peters Brennstub' in der Karlsruher Straße 8 ist seit dem 5. September wieder für Besucher geöffnet. Öffnungszeiten sind unter der Woche (außer montags) ab 16 Uhr, sonntags ab 14 Uhr.