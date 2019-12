Rascher Temperaturanstieg in der Tiefe

Kaiser erklärte, die Kurstadt besitze etwa 1 500 Kulturdenkmäler, 51 davon hätten eine besondere Bedeutung und befänden sich in geschützten Anlagen. Der Stadt trage die Verantwortung für sie, auch deshalb habe man zu Beginn des Jahres die Bewerbung zur Anerkennung als Unesco-Weltkulturerbe bei den zuständigen Stellen in Paris eingereicht.

Rudolf-Karl Teichmann, Leiter des städtischen Fachbereiches Umwelt- und Arbeitsschutz, gab anschließend den aufmerksamen Zuhörern interessante Informationen zum Thema Thermalwasser in Baden-Baden. So steigt dieses aus einer Tiefe bis zu 2000 Metern am Südosthang des Florentinerberges an die Erdoberfläche und ist dann zwischen 54 und 68 Grad warm. Die Quellen sind damit die heißesten und zudem die mineralreichsten in Baden-Württemberg.

Ersteres hat damit zu tun, dass das Rotenbachtal, zu dem der Florentinerberg gehört, eine Wärmeanomalie aufweist. So steigt hier die Temperatur - je tiefer man kommt - überdurchschnittlich um etwa 28 Grad je 100 Meter. Normal sind etwa drei Grad. Außerdem findet sich in diesem Gebiet die tektonische Besonderheit eines Spaltensystems, in dem bestimmte Gesteinsschichten aufeinander wirken. Damit dieses wahrscheinlich sensible geologische System nicht aus dem Gleichgewicht gerät, müssen Baumaßnahmen besondere Genehmigungsverfahren durchlaufen.

Und aus hygienischen Gründen wird das gebaute Stollensystem nur betreten, wenn es unbedingt sein muss. Dass das Wasser darin etwa 10 000 Jahre alt ist, brachte einige der Anwesenden zum Staunen. Es ist im Nordschwarzwald einmal als Regen versickert und tritt hier in einer Schüttmenge von täglich 800 000 Litern wieder zutage.

Zweite Station der Führung war das Friedrichsbad. Nils Hücklekempes vom Landesamt für Denkmalpflege ging hier auf dessen Geschichte ein. "Bereits 75 nach Christus erkannten Soldaten der zu dieser Zeit bei Straßburg stationierten 8. Römischen Legion die Quellen", erklärte Hücklekempes. Im Jahr 260 zogen die Römer dann aus der Gegend ab, gebadet wurde aber weiterhin - und das bis heute. "Das ist das Besondere an Baden-Baden, dass die Entwicklung des Badewesens über so einen langen Zeitraum kontinuierlich stattgefunden hat", betonte Hücklekempes ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt.

Martin Kopka stellte den Teilnehmern dann das Prinzen- und das Kaiserbad vor, die Teile des Friedrichsbades sind. Bei ihnen handelt es sich jeweils um eine Art Separee, wo auch Sekt und andere Getränke serviert werden. Nicht mehr in Betrieb ist dagegen die Kneippanlage.

Mit dem Bus ging es anschließend nach Sandweier zum dortigen Grundwasserwerk. Hier wurden die Besucher von Roland Spitzmesser empfangen, der die technischen Besonderheiten des Werkes erklärte, das täglich 19 500 Kubikmeter Wasser fördert. "Trotz der beiden niederschlagsarmen Sommer ist kein besorgniserregender Rückgang des Grundwasserpegels zu verzeichnen", so Spitzmesser im Gespräch mit dem BT.

Letzte Station der Besichtigungstour war der Trinkwasserbehälter am Annaberg. Die Anlage sieht von außen unscheinbarer aus, als sie innen ist, wo in einem etwa 20 Meter tiefen Schacht ein Röhrensystem die Trinkwasserversorgung der Stadt regelt. Insgesamt werden hier 5000 Kubikmeter Wasser bereitgehalten. Wenn ein bestimmter Verbrauch verzeichnet wird, pumpt man einfach aus Sandweier frisches Wasser hinzu.