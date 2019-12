Es wird gehandelt 'bis zum letzten Knochen'

Sinzheim

Rudelsingen in Halberstung Sinzheim (ass) - Mit einer Neuheit wartet in diesem Jahr der sowieso schon sehr umtriebige Gesangverein (GV) Eintracht Halberstung auf: Im November veranstaltet der GV ein Rudelsingen. Dabei sind alle Interessierten eingeladen, nach Herzenslust in der Gruppe zu singen (Foto: Schütt). » Weitersagen (ass) - Mit einer Neuheit wartet in diesem Jahr der sowieso schon sehr umtriebige Gesangverein (GV) Eintracht Halberstung auf: Im November veranstaltet der GV ein Rudelsingen. Dabei sind alle Interessierten eingeladen, nach Herzenslust in der Gruppe zu singen (Foto: Schütt). » - Mehr

Bühl

Positive Bilanz der Flohmarktsaison Bühl (red) - Die Bühler CDU hat ihre Flohmarktsaison beendet. In diesem Jahr standen vier Veranstaltungen auf dem Europaplatz beim Bürgerhaus auf dem Programm. Der Ortsverband eine positive Bilanz. Die Saison sei ein großer Erfolg gewesen - auch wegen des Wetters (Foto: Archiv). » Weitersagen (red) - Die Bühler CDU hat ihre Flohmarktsaison beendet. In diesem Jahr standen vier Veranstaltungen auf dem Europaplatz beim Bürgerhaus auf dem Programm. Der Ortsverband eine positive Bilanz. Die Saison sei ein großer Erfolg gewesen - auch wegen des Wetters (Foto: Archiv). » - Mehr