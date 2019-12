Hits aus sieben Jahrzehnten treffen den Nerv der Fans

- Für die einheimische Band Easy Road läutete das Konzert am vergangenen Sonntag traditionell das Ende der Open-Air-Saison ein, die Waldschänke am Hungerberg bleibt jedoch weiterhin für Gäste geöffnet.

Bei ihrem jährlichen "Altweibersommer-Acoustics" spielte die Band dort fast im heimischen Wohnzimmer. Den ungemütlichen Nieselregen nahmen die Jungs einfach mit Humor und mit Verweis auf den Beginn der Saison: "Wir feiern doch 50 Jahre Woodstock, beim Eröffnungskonzert am 1. Mai passte es perfekt mit der Festivalatmosphäre, diesmal haben wir dafür das dortige Wetter", ulkte Frontmann Torsten Ilg.

Die Band hat eine gute Saison hinter sich. Beim Gumpenfest der Ooswinkelgemeinschaft erwiesen sich die Musiker als grandiose Stimmungsmacher und animierten viele zum Mittanzen. Auch in der Weststädter Kneipenszene haben sie einen sehr guten Ruf und sorgen bei ihren Auftritten immer für ein volles Haus. Selbst bis ins Saarland wurden sie nach eigener Aussage schon gebucht, ebenso wie auf privaten Festen oder Firmenfeiern.

Am Hungerberg ließen die Besucher am Sonntag in der ersten Stunde aufgrund des Nieselregens noch etwas auf sich warten. Doch um die Mittagszeit füllte sich das Areal mit den wahren Fans von Easy Road. Da konnten dann sogar die Seiten ihres Regenschutzes an der Hütte schon wieder aufgerollt werden, draußen wurden Tische und Bänke abgetrocknet, und es wurde immer gemütlicher. Neben Leadsänger Torsten Ilg verbreiteten Florian Meyer an der Gitarre, Pianist Jürgen "The Fork" Forcher, Bim Mitschele am Bass und Schlagzeuger Klaus "Leppi" Leppert allerbeste Stimmung mit ihren Songs. Handgemachter Hard- und Classic-Rock sowie Popsongs aus sieben Jahrzehnten, von Billy Joel bis zu den Beatles, sind ihre Spezialität.

Der Eintritt war frei, ein Hut wurde herum gereicht und gerne gefüllt. Trafen doch Hits wie "Driver's Seat", "Do you remember" oder "Walking in Memphis" offensichtlich genau den Nerv der Fans. Ein Titel von Status Quo fasst am besten das Repertoire von Easy Road zusammen: "Rockin all over the world".