Wenn der Motor startet, verstummen Gespräche

Aktion gegen Atomwaffen Baden-Baden (red) - Vier Radfahrer des Radsportvereins (RSV) Yburg in Steinbach haben am Radmarathon Pacemakers teilgenommen, um für die Abschaffung von atomaren Waffen zu demonstrieren. Die Tour führte an diesem Tag über 338 Kilometer und begann in Bretten (Foto: RSV).