Schwelgen in Kindheitserinnerungen

Sinzheim

Sinzheim

Rudelsingen in Halberstung Sinzheim (ass) - Mit einer Neuheit wartet in diesem Jahr der sowieso schon sehr umtriebige Gesangverein (GV) Eintracht Halberstung auf: Im November veranstaltet der GV ein Rudelsingen. Dabei sind alle Interessierten eingeladen, nach Herzenslust in der Gruppe zu singen (Foto: Schütt).

Sinzheim

Sinzheim

Viele Besucher beim Hoffest Sinzheim (cn) - Das zweitägige Hoffest auf dem Weingut Kopp im Sinzheimer Ortsteil Ebenung hat am vergangenen Wochenende mehr als Tausend Besucher (Foto: Nickweiler) angelockt. Es war bereits die fünfte Auflage. Alleine am Samstag kamen trotz des Regenwetters rund 600 Gäste.

Durmersheim

Durmersheim

Alten-Tagesstätte: Bedarf wächst Durmersheim (HH) - Zunächst umstritten, ist die Altentagesstätte Durmersheim, vor 30 Jahren einzigartig in der Region, heute eine renommierte Einrichtung. Und der Bedarf nach weiteren Plätzen ist groß. Wie beim Geburtstagsfest bekannt wurde, gibt es Erweiterungspläne (Foto: HH).

Bühl

Bühl

Traurige Nachricht für Helfer Bühl (urs) - Die Hilfsaktion stieß auf riesige Resonanz: Auf dem Reiterhof Schwär in Balzhofen fand am vergangenen Wochenende ein Fest zugunsten einer jungen krebskranken Mutter statt (Foto: pr). Doch jetzt erreichte die Helfer eine traurige Nachricht: Die 37-Jährige ist verstorben.