Nähe zur Innenstadt wird sehr geschätzt

Frühmorgens ist noch alles still auf dem Wohnmobilstellplatz. Doch nach und nach regt sich was. Da wird alles geöffnet, was zu öffnen geht, um frische Luft hineinzulassen. So mancher schwingt sich aufs mitgeführte Fahrrad, um Frühstücksbrötchen zu holen, und Kaffeeduft liegt in der Luft. Auch bei Stephen und Susan Carter aus Cannock in den Midlands von England. "Morgens brauche ich meinen Kaffee", sagt die Dame des Hauses. "Der Tee kommt später."

Die Carters sind das erste Mal hier und auf der Durchreise nach Salzburg, wo sie eine Woche bleiben werden. Die beiden lieben die Freiheit und Unabhängigkeit und haben sich deshalb vor zwei Jahren ein luxuriöses Wohnmobil zugelegt. Die Ausstattung ist vom Feinsten: Dazu gehören mit cremefarbenem Leder bezogene Sitze im Fahrerbereich, ein großzügiges Doppelbett und ein Herd mit vier Gasflammen. "So vornehm ist es bei uns zu Hause nicht", frotzelt Stephen Carter.

Alles andere als vornehm war der damals ziemlich ramponierte "Hymer Camp", Baujahr 1984, den sich Udo und Jennifer Naab aus Hauenstein in der Pfalz vor sieben Jahren zugelegt haben. Doch technisch auf den aktuellen Stand gebracht und mit vielen Stunden liebevoller Eigenarbeit ist das Retro-Modell inzwischen ein gemütliches Mini-Eigenheim geworden. Eine Dusche ist zwar nicht drin, aber bei den meisten Wohnmobilstellplätzen im In- und Ausland gibt es laut Jennifer Naab eine. In Baden-Baden allerdings nicht, was sie auch sehr schade findet. Außerdem sei die Lage des Platzes direkt am Zubringer zu laut.

Sie sind zum ersten, aber trotz der Negativpunkte wohl nicht zum letzten Mal hier. Grund sind ihre Bekannten, Jürgen und Jutta Kirchmer aus Ramberg in der Pfalz, mit denen sie öfters unterwegs sind. Diese finden ebenso, dass es bessere Plätze als in Baden-Baden gibt, wissen aber die Nähe zur Innenstadt sehr zu schätzen.

Deshalb haben sie immer ihre Fahrräder dabei, mit denen sie sofort auf der grünen Einfahrt sind. Ein weiterer Vorteil ihrer mobilen Unterkunft: Chihuahua-Hündin Kimba kann immer mit, und durch eine Solaranlage auf dem Dach sind sie stromunabhängig.

Die Grüne Einfahrt vor d er Tür begeistert ebenso Luc und Marlène Schwehm aus Sarreguemines in Frankreich, die diesen Platz bereits das vierte Mal angesteuert und natürlich immer ihre Drahtesel dabei haben. "Der Platz ist viel zu klein, aber seine Lage ist optimal", sagt der Kunstmaler. Allerdings sei er ziemlich teuer. Für dasselbe Geld, zwölf Euro für 24 Stunden, habe man in Frankreich zusätzlich eine Dusche und ein WC zur Verfügung. Sie kennen sich aus, denn sie sind schon seit 20 Jahren mit dem Wohnmobil unterwegs. Marokko steht als Nächstes auf dem Plan.

So weit muss es bei Hein und Riek Hoeks aus dem holländisch-belgischen Grenzgebiet nicht sein. Sie sind hier für eine Nacht auf der Durchreise, um am frühen Morgen ihre Tour durch den Schwarzwald bis zum Rheinfall nach Schaffhausen zu starten.

Sie lieben es gemütlich und unabhängig und sind aus diesem Grund schon seit zehn Jahren auf diese Weise unterwegs. "Wenn man im Hotel wohnt und 100 Kilometer fährt, um sich etwas anzuschauen, muss man auch wieder 100 Kilometer zurückfahren, und das ist vergeudete Zeit", findet Hein Hoeks.

Mark Cowen und Jolinda de Beer sind zwar nicht so oft unterwegs, dafür aber umso länger. Von ihrem Zuhause auf der britischen Isle of Man bis zum Stellplatz in Baden-Baden sind sie knapp 10 000 Kilometer gefahren. Erst zum Urlaub nach Norwegen und auf dem Rückweg über Deutschland, weil sie sich ein neues Wohnmobil kaufen möchten. "Hier ist die Auswahl am größten, die Qualität am besten und der Preis am günstigsten", erklärt Mark Cowen.

Was sie allerdings von dem hiesigen Stellplatz nicht sagen können. In dieser Hinsicht sind sie durch Norwegen verwöhnt. Dort verfügen die Stellplätze über kostenlose Stromanschlüsse und Ver- sowie Entsorgungsmöglichkeiten und manchmal sogar über kleine Waschanlagen und einen WLAN-Internetzugang.