'Europ'-Umbau: Investoren gesucht

Lahr

Traum von "Neuer Seidenstraße" Lahr (vo) - Das Angebot schien verlockend: Rund 200 Millionen Euro wollten chinesische Investoren in den kommenden Jahren in den Flughafen Lahr investieren und diesen sogar in die "Neue Seidenstraße" integrieren. Doch daraus wird jetzt wohl nichts (Foto: dpa).

Dortmund

Bundesliga: BVB will es wissen Dortmund (dpa) - Die Kampfansage des Herausforderers ist so laut und selbstbewusst wie schon lange nicht mehr: Borussia Dortmund will die Dauer-Herrschaft des FC Bayern München beenden und in der ab Freitag beginnenden Bundesliga-Saison den Titel holen (Foto: dpa).

Durmersheim

Grünes Licht für Wettbüro Durmersheim (HH) - Der neu formierte Durmersheimer Gemeinderat befasste sich in einer Sondersitzung in der Sommerpause mit der künftigen Nutzung des Bahnhofs. Nach drei Versuchen gab es nun grünes Licht für ein Wettbüro im nördlichen Gebäudeteil (Foto: Heck).