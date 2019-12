Einzige Vorgabe: "Wir suchen nach dem Besten, was es gibt!"

Schon morgen fällt der Startschuss. Aber nur für die Besucher: Für Gregor Friedel sind die Festival-Tage schon Monate und manches Mal sogar Jahre vorher präsent. Auch wenn die Zeiten für Friedel vor, während und nach dem Festival miteinander engmaschig verwoben sind, so versuchen wir, sie doch einmal strukturiert auseinanderzuziehen.

Vor dem Festival: "Vor", das sei eben auch schon mal Jahre vorher. So habe ma n den Schotten Lewis Capaldi schon im Jahr 2017 auf dem Schirm gehabt, aber sich gesagt: "Lass uns warten, bis der große Wurf kommt." Und das habe sich gelohnt, denn dieses Jahr passe er "perfekt" ins Programm. "Der Typ ist unfassbar witzig", schwärmt Friedel über die Entdeckung. Mit der Meinung steht er nicht alleine da: Für Capaldi habe es die meisten Ticketanfragen gegeben. Insgesamt waren mehr als 45 000 Karten nachgefragt, laut der Aussage des Musikchefs ist das die zweitgrößte Nachfrage seit den Anfängen des Festivals vor 25 Jahren. Die SWR3-Musikredakteure müssen also das Interesse des Publikums bei der Künstlerwahl gut getroffen haben, meint Friedel.

Darüber, welche Künstler gebucht werden, entscheide die ganze Musikredaktion. Einen Startpunkt für die Suche gebe es nicht. In der ganzen Welt seien die Mitarbeiter unterwegs, auf Geschlecht und Nationalität werde nicht geachtet, auch die Charts spielten keine Rolle. Es gilt allein zwei Dinge zu beachten: "Es spielt beim New-Pop-Festival keine Band, die nicht einer von uns live gesehen hat" und "Wir suchen nach dem Besten, was es gibt!" So komme es eben, wie in diesem Jahr, vor, dass wenig Frauen im Programm zu finden sind. Dafür habe Friedel schon jetzt drei Musikerinnen im Kopf, die vielleicht 2020 auftreten.

Generell spiele "immer ein Quäntchen Glück mit", so Friedel, "manchmal lädt man auch Leute ein, die keine Weltstars werden". Aber die Liste derer, die nach dem Festival Weltruhm erlangt haben, ist lang. Das hat wohl auch The Faim mitbekommen. Friedel weiß: Die vier Jungs ("Das ist noch so eine richtige Rockband") haben ihre komplette Europatour rund um den Auftritt in Baden-Baden geplant.

Der Plan von Friedel und seinem Team sieht vor, im Mai vor dem Festival das Booking, also die Verpflichtungen, abgeschlossen zu haben. Dann heißt es für alle: dichthalten bis zur großen Bekanntgabe, die meist Mitte des Jahres erfolgt.

Während des Festivals: ... werden Friedel und seine Leute zunächst morgen sehen, ob das "kleine Wagnis" mit der Eröffnung durch Picture This aufgeht. Die Band habe nämlich in Deutschland erst vor maximal rund 250 Zuhörern gespielt, sagt Friedel - in Irland aber schon 36 000 live begeistert. Dass das Kurhaus mit 2 000 Zuschauern ausgebucht ist, stimme die SWR3ler optimistisch. Und glücklich über das Vertrauen: "Es ist mega, dass die Leute sagen, die Künstler kenne ich zwar nicht, aber SWR3 sagt, die sind gut, darum kommen wir."

Zu jedem einzelnen Konzert wird Friedel mit seinem Kollegen Edgar Heinz kommen. "Wir wollen zeigen, dass sie willkommen sind", sagt Friedel, der vor allem "die unheimliche Nahbarkeit der Künstler" bei der Veranstaltung fasziniert. Friedels und Heinz' Anwesenheit sei aber nur von kurzer Dauer - nach dem ersten Lied gehe es schon weiter zum nächsten Veranstaltungsort, zur nächsten persönlichen Begrüßung. "Und jetzt können Sie sich zusammenreimen, warum Sam Fender als Letzter spielt", sagt Friedel mit einem verschmitzten Lächeln, und gibt zu: "Da bin ich absoluter Fanboy! Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an seinen ersten Auftritt denke." Das sei rund ein Jahr her, und mittlerweile sei der junge Engländer ein "Top-Mega-Star".

Nach dem Festival: ... ist vor dem Festival. Und der Kreis schließt sich.