Anwohner blockieren Berufsverkehr im Herrenpfädel

In einem offenen Brief an Stadt- und Ortschaftsräte fordern sie eine Sperrung von Herrenpfädel und Zollernweg für den Durchgangsverkehr sowie die Herabstufung des Herrenpfädels zur Gemeindestraße.

Wegen der Sanierung der Karlsruher Straße sind beide Straßen seit April als innerörtliche Umleitung ausgewiesen. Allerdings nutzen viele Berufspendler aus dem Landkreis und dem Raum Karlsruhe die Straße morgens als Schleichweg in die Kurstadt und abends wieder nach Hause. Anwohner klagen seit Jahren über die Verkehrsmassen vor ihren Haustüren. Geändert hat sich an dem Problem nichts. Durch die Sanierung der Karlsruher Straße, die noch länger dauern wird, hat sich die Situation in den vergangenen Monaten verschärft.

Laut Jörg Gehring, einem der Sprecher der Anwohner, gab es gestern Morgen auch Probleme mit der Polizei. "Ein äußerst schlecht gelaunter und unfreundlicher Polizist" habe mit einer Anzeige und der Beschlagnahmung der Fahrzeuge gedroht, die in Schneckentempo durchs Herrenpfädel krochen und den Verkehr blockierten. Zudem habe es wohl eine Anzeige von einem Autofahrer gegeben. Ein Polizeisprecher bestätigte auf BT-Nachfrage, dass es einen Einsatz gegeben habe, um die Aktion zu überwachen. Es habe aber "keine besonderen Vorkommnisse" gegeben. Von einer Anzeige sei ihm nichts bekannt, so der Polizeisprecher.

Die Anwohner fordern die Herabstufung des Herrenpfädels zur Gemeindestraße und die Sperrung für den Durchgangsverkehr. Zudem soll die inne rörtliche Umleitung stärker von der Polizei überwacht und neu ausgeschildert werden mit dem Ziel, dass nur Hauenebersteiner die Straßen nutzen, Berufspendler aber über die B 3 Neu fahren. "Wir werden hartnäckig dafür eintreten, dass die Stadtverwaltung sich der Sache endlich annimmt", heißt es in dem offenen Brief.