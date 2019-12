"Dabei ging es nicht um Kunst"

- Der Stolz über seine Leistung steht ihm ins Gesicht geschrieben - aber auch ein wenig Wehmut darüber, dass dies alles nun vorbei ist. Seit 2004 hat der in Baden-Baden lebende Bildhauer Karl Manfred Rennertz als Professor für Plastisches Gestalten an der Fakultät für Innenarchitektur der Hochschule Nordwestfalen-Lippe in Detmold gewirkt.

"Pro Jahr waren das 180 neue Studenten", sagt Rennertz, der ausgerechnet hat, dass in dieser Zeit mehr als 200 Tonnen Material durch sein "Labor Plastisches Gestalten" bewegt wurden. Aber auch in der Kursta dt hat der berufliche Ausflug in den Nordwesten bleibende Spuren hinterlassen: Das Denkmal für den Sozialdemokraten Friedrich Ebert am gleichnamigen Platz in der Innenstadt ist Resultat eines Wettbewerbs unter Detmolder Studenten - und natürlich das jährliche Symposium der "Sommerakademie Florentinerberg". Seit 2005 war Rennertz jedes Jahr mit einer Gruppe dort. Ein mit Bedacht gewählter Ort, denn zugleich ist der Künstler seit 1996 erster Vorsitzender der renommierten Gesellschaft der Freunde junger Kunst, die ihren Sitz im Alten Dampfbad hat.

Der 67-Jährige kam mit 29 Jahren in die Kurstadt. Geboren wurde er 1952 in Eschweiler, wo seine Familie im benachbarten Ort Langerwehe seit 800 Jahren eine Keramikfabrik führte. Der Umgang mit der plastischen Gestalt war ihm gewissermaßen genetische Last, die er aber mit Lust und großem Erfolg durch ein Kunststudium an der Düsseldorfer Akademie umsetzte. Dort war er Meisterschüler von Alfonso Hüppi, der selbst seit 1964 in Baden-Baden lebt und seinen Eleven 1981 in die Kurstadt lockte.

Zu dieser Zeit war Rennertz schon einer der Pioniere im Umgang mit der Kettensäge, einem damals in der Bildhauerei völlig unüblichen Instrument. Mit seinen expressiven, kantig aus dem Block gesägten Figuren von monumentalem Ausmaß gewann er viele Wettbewerbe und internationale Stipendien. Werke von ihm kann man auch in Baden-Baden finden, zum Beispiel am Goethe-Platz vor dem Theater.

Nach 15 Jahren kam in diesem Jahr nun die Emeritierung aus dem Professorenamt in Detmold. Zu seiner Verabschiedung erschien ein Bildband mit dem Titel "pg" für Plastisches Gestalten. Das überraschende Fazit von Rennertz zur Essenz seiner Lehrtätigkeit: "Dabei ging es nicht um Kunst." Der Bildhauer spielt dabei auf die brodelnde Atmosphäre seiner eigenen Studienzeit an der renommierte Düsseldorfer Akademie an mit existenziellen Findungskämpfen der Studenten bis hin zur Grenze des Lebens. Doch in Detmold traf der Künstler auf angehende Innenarchitekten, die ein Gefühl für die Materialien und der Gestaltungsmöglichkeiten entwickeln mussten. So standen die Erkundungen von Holz, Gips, Kunststoffen bis hin zu speziellen Betonarten im Mittelpunkt des Grundstudiums. Immerhin verlangte Rennertz von jedem ein Skizzenbuch, das am Ende des Jahres voll sein musste - "sonst gab es Abzüge". Am schönsten waren für Karl Manfred Rennertz die Projekte - Möbel für eine befreundete Hochschule, die Gestaltung eines "Platzes der Jugend" in Detmold, aber auch die Sommerakademie in Baden-Baden, deren Reiz das Wirken unter den Augen der Öffentlichkeit war.

Und der Künstler Karl Manfred Rennertz? "Einerseits hat es mich beschleunigt", fasst er die 15 Jahre zusammen. Andererseits steht dem die Anstrengung gegenüber, an drei Tagen der Woche im fast 500 Kilometer entfernten Detmold ganz andere Anforderungen zu bedienen. "Die Kunst kannst du in der Zeit vergessen." Das Lehramt ist eben nicht nur eine Berufung, sondern auch ein zweiter Beruf. Nun hat der Künstler Zeit, sich seiner "ersten Berufung" im geräumigen Atelier in Sinzheim zu widmen. Das beeindruckende Materiallager mit Baumstücken, die Geschichten aus vielen Jahrhunderten erzählen könnten, zeigt, was von dem "Mann mit der Kettensäge" noch zu erwarten sein wird.