Druck für die unschuldige junge Liebe

- "Blauer als sonst", so erscheint frisch Verliebten gerne der Himmel über ihnen. In dem gleichnamigen Stück von Eva Rottmann, das Odette Bereska gerade für die Premiere des Jungen Theaters im TiK inszeniert, zeigt sich das Firmament allerdings etwas wolkenverhangen. Finn, der Neue in der Stadt und der Schule, nähert sich darin über das gemeinsame Lernen von Vokabeln seiner Klassenkameradin Jule an. Doch die beiden 14-Jährigen spüren da noch etwas anderes, Gefühle, die sie nicht benennen können, weil es für beide ganz neue Empfindungen sind. Die Klasse bekommt mit, dass da was geht.

Sehr bald beginnt ein Mitschüler zu prahlen, dass er jede rumkriegt. Der Angeber setzt Finn unter Druck und nervt ihn ständig damit, wann er Jule endlich das erste Mal flachlegt. Dabei spielt die erwachende Sexualität bei den beiden Jugendlichen gar nicht die Hauptrolle. Sie fühlen sich einfach noch nicht so weit, möchten sich lieber Zeit lassen und nichts tun, was sie vielleicht später bereuen. Allein der erste Kuss verstört schon, weckt Unsicherheit. Die unschuldige junge Liebe der beiden wird in dem Stück zusätzlich gespiegelt. Finns Vater, der wegen dessen erster Freundin fast ausrastet, erkennt in einer Kiosk-Besitzerin das Mädchen wieder, das einst unsterblich in ihn verliebt war. Er war damals ebenso dem Gruppenzwang seiner Bande ausgesetzt, zeigte sich dem aber nicht gewachsen und demütigte sie vor seinen Freunden. Dieser Verrat an der ersten Liebe samt den damit einhergehenden Verletzungen auf beiden Seiten ist auch Thema. Wie tief sitzt der Schmerz, ist die erlittene Enttäuschung zu verzeihen? Ist es möglich, aus der Bitterkeit einen Schritt zurückzutreten und auf den Verräter zuzugehen?

Odette Bereska sieht in dem Neuzugang Cyril Hilfiker als Finn und Maria Thomas als Jule eine Idealbesetzung. Sie müssen nicht erst auf jugendlich machen, um authentisch zu wirken - beide schaffen es schließlich auch, ihr eigenes Tempo zu finden und zu leben.

Heiterkeit



und Komik



Die zarten Liebesbande, die sich zwischen Finns Vater (Holger Stolz) und seinem früheren Mädel (Nadine Kettler) entwickeln, stehen ebenfalls für die Hoffnung, dass es trotz Verletzungen einen Weg zurück gibt. Bei aller emotionalen Dramatik verspricht Bereska, die bereits mehrfach erfolgreich am hiesigen Theater inszenierte, eine große Heiterkeit und viel Komik in dem Stück. Symbolisch spiegelt das Bühnenbild von Anja Furthmann durch rieselnde Glitzerfolienteile ein Schwimmbad, das sinnbildlich für das Wechselbad im Gefühlsleben des Quartetts steht. Es werden ab Freitag, 20. September, Schulvorstellungen im TiK angeboten mit der Möglichkeit zum anschließenden Gespräch mit den Künstlern und/oder Dramaturg Sebastian Brummer.

