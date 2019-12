Auf den Spuren des Badener Weintourismus

Für die Chinesin, die sich während ihres Aufenthaltes in Europa - wie die meisten chinesischen Studenten - als "Lorin" einen angelsächsischen oder französischen Namen zugelegt hat, ist es bereits das zweite Masterstudium. Das erste Masterstudium absolvierte sie im Fach Kulturmanagement in Holland und sammelte dort im Tourismussektor erste berufliche Erfahrungen.

Die jetzige Kombination Weintourismus ist ihrem bisherigen beruflichen Werdegang und ihrem persönlichen Interesse am Wein geschuldet. "Ich trinke gerne Wein", sagt sie im Gespräch mit dem BT. Den Weingutchef Robert Schätzle habe sie im vergangenen Jahr in Peking kennengelernt, als sie in den Semesterferien bei einer Organisation in der chinesischen Hauptstadt gearbeitet habe. "Ich fragte, ob die Möglichkeit für ein Praktikum auf dem Weingut besteht", erinnert sie sich. Im Zuge ihres Studiums hielt sie sich bereits in verschiedenen europäischen Weinbauregionen in Spanien, Portugal und Frankreich auf.

In Peking hat sie während ihres Bachelorstudiums in Verwaltungs- und Wirtschaftsmanagement darüber hinaus am Goethe-Institut die deutsche Sprache erlernt. Ursprünglich stammt Ting Zhang aus der Inneren Mongolei.

Gemütliche Cafés, viele russische Touristen und eindrucksvolle Straßen - das waren Ting Zhangs erste Eindrücke, als sie vor einigen Tagen zum ersten Mal Baden-Baden besuchte. Die Praktikantin weilte bei ihrer Ankunft einen Tag in Frankfurt am Main. "Dort liegt in der Atmosphäre überall Schnelligkeit", sagt sie. Aber hier im Badischen habe sie festgestellt, dass die Menschen viel gelassener seien. Sie hofft, dass sie bis Anfang Oktober einmal Zeit findet, ins Thermalbad zu gehen.

Ganz besonders gefalle ihr, dass sie in einem Schloss übernachten darf. Auf die eher scherzhafte Frage, ob sie sich ein bisschen wie eine Prinzessin fühle, schmunzelt sie. "Es ist schon außergewöhnlich", meint Ting Zhang.

Die Rahmenbedingungen findet die Chinesin ideal, um sich dem Themenkomplex, der sie besonders interessiert, zu widmen: Wie kann Baden-Baden, das von Gästen in erster Linie stets mit dem Casino und den Thermalquellen in Verbindung gebracht wird und den Ruf eines Weltbads genießt, zusätzlich zu einer Weinstadt werden? Wie und in welchem Ausmaß kann sich Weintourismus im Rebland entwickeln? Ting Zhang könnte sich gut vorstellen, diese Fragestellungen im Rahmen ihrer Masterabschlussarbeit zu thematisieren. Allerdings muss sie hierfür noch eine Institution in der Region finden, von der die wissenschaftliche Arbeit für den praktischen Part betreut wird.

Erste Eindrücke für ihr Thema gewinnt sie bereits auf dem Weingut von Schloss Neuweier bei der Erhebungsmethode der so titulierten "teilnehmenden Beobachtung". Das bedeutet, sie beobachtet die einzelnen Arbeitsschritte bei der Weinlese ganz genau und notiert sie zudem eifrig mit. Selbstverständlich hilft sie auch mit, Trauben zu ernten.