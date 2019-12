Ein schattiger Baum-Tunnel direkt an der Oos

Gutach

Heimat und Tradition Gutach (lsw) - Der Bollenhut ist das Symbol des Schwarzwaldes. Aus der Fabrik kommt er im Original nicht. Er braucht Menschen wie Gabriele Aberle. Als eine der letzten Bollenhutmacherinnen im Schwarzwald versucht sie den Spagat zwischen Tradition und Moderne (Foto: Seeger/dpa).

Bischweier

Weiteres Motoball-Bike aufgetaucht Bischweier (red) - Ein Motoball-Motorrad, das mit vier weiteren Maschinen aus dem Vereinsheim von Comet Durmersheim gestohlen worden war, ist aufgetaucht. Ein Zeuge hatte Jugendliche damit beobachtet. Die Verdächtigen konnten fliehen, obwohl ein Polizeiheliopter eingesetzt wurde (Foto: fuv/av).

Baden-Baden

Beeindruckende Flügelnuss Baden-Baden (hez) - Im wahrsten Sinne des Wortes ist die Kaukasische Flügelnuss eine "Baum-Gestalt". Daher stellen wir in unserer Serie über markante Gehölze in Baden-Baden diesen weit ausladenden, mehrstämmigen Laubbaum vor (Foto: Zorn/Exemplar beim Bénazet-Pavillon).

Baden-Baden

Haxenfest mit Oldtimerschau Baden-Baden (co) - Beinahe Stoßstange an Auspuff sind die Fahrzeuge beim 8. Oldtimer-Treffen des historischen Feuerwehr- und Kulturvereins Baden-Baden im Rahmen des traditionellen Haxenfestes in der Ortschaft Haueneberstein angerollt und begeisterten die Besucher (Foto: co).