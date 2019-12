Schweben d über die Stadt









Ja, fliegen. Nicht fahren, wie der Volksmund oft behauptet. Lara Pfau von der Deutschen Zeppelin Reederei wusste Bescheid: Bei Objekten, die schwerer sind als Luft, heißt es fliegen, bei denen, die leichter sind, heißt es fahren. Ein Zeppelin habe beim Start eine statistische Schwere von rund 400 Kilogramm, was schwerer als Luft sei, also fliege er.

Neben dem Bürgermeister und den beiden routinierten Piloten Fritz Günther und Oliver Jäger bestiegen auch Schauspieler Hans-Joachim Heist (auch bekannt als Gernot Hassknecht) mit seiner Ehefrau Karin, Schauspieler Lukas Sauer, Modedesignerin Mijabi Kawai und der Manager der beiden, Phil Hall, über nur wenige Stufen die schwebende Gondel. Einen Platz am Fenster ergatterten außerdem Curvy-Model Angelina Kirsch und Moderatorenbetreuerin Cleopatra Rentziu. Naja, schwer war das nicht, gibt es doch in dem Luftschiff nur Fensterplätze. Beste Voraussetzungen also für jeden Fluggast! Und nicht nur die Sitzplätze waren den Mitfliegern gleich. Erstens war keiner je zuvor in einem Zeppelin gewesen. Was wiederum nichts Ungewöhnliches war, denn in ganz Europa gibt es nur zwei Zeppeline, die Personen befördern. Beide haben ihren Stammplatz in Friedrichshafen. Zweitens kamen die Fluggäste alle aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Da war zum einen die - O-Ton Lukas Sauer - "sehr schöne Stadt" über die der Zeppelin seine Kreise zog. Und zum anderen war da das werte Befinden an sich. Hans-Joachim Heist schwärmte: "Das ist nicht fliegen, ich habe das Gefühl, wir schweben!" "Schwebend" also konnte der Merkur, das Aumattstadion, das Alte Schloss und vieles mehr in Augenschein genommen werden. "Beeindruckend" fand es Karin Heist, wie detailliert die Welt am Boden zu erkennen war - allem voran der rote New-Pop-Teppich, der sich wie ein strahlendes Band durch die Innenstadt schlängelt. Damit sich keiner in der Luft verlieren musste, erweiterte Roland Kaiser mit Erklärungen zu den Schauplätzen den Horizont der begeisterten Fluggäste, während bei bester Sicht der irdische Horizont kaum zu erkennen war.

Für rund 45 Minuten drehte der 75 Meter lange, 20 Meter breite und mit 8 425 Liter Helium gefüllte Zeppelin seine Runden. War es zu Beginn steil, laut und für die Passagiere sitzend nach oben gegangen, stellte sich auf erreichter Flughöhe der gefühlte Schwebezustand ein. Leiser wurden zwar die Geräusche der drei Motoren, Stille herrschte ob der begeisterten "Ohs" und "Ahs" in der Gondel aber nicht. Aufstehen und herumlaufen im für 13 Personen ausgelegten Raum? Kein Problem! Und so lautete die Devise: Von jedem Platz einmal die Aussicht genießen. Bis Pilot Fritz Günther zum steilen Sinkflug Richtung Ausgangspunkt ansetzte, er das Luftschiff sicher ans Mastfahrzeug auf dem Gelände des Baden-Badener Aero-Clubs manövrierte, wo es bis Sonntag beheimatet ist, - und die Gäste sich auch nach dem Ausstieg vom imposanten Luftschiff kaum losreißen konnten.