Motorradlärm: Drei Messstellen geplant

Baden-Baden - Noch in diesem Jahr sollen in Lichtental, Geroldsau und Oberbeuern Messanlagen installiert werden, die anzeigen, wie hoch die Lärmbelastung durch den Verkehr, insbesondere durch Motorräder, ist. Der Hauptausschuss soll am 23. September das Geld für den Kauf der drei Anlagen freigeben.

Insgesamt 55 000 Euro will die Stadtverwaltung dafür außerplanmäßig bereitstellen. Vom Land sind 12 000 Euro als Zuschuss zu erwarten.

Wie es in den Unterlagen für den Hauptausschuss weiter heißt, ist geplant, die drei Anlagen bis Ende November aufzustellen. Die Standorte sind an der B 500 in Geroldsau, in der Maximilianstraße an der Tunnelausfahrt in Lichtental und an der Beuerner Straße in Oberbeuern. Das sei das Gebiet der Hauptverkehrsachsen am Fuße des Schwarzwaldes, in dem permanent über die Jahre eine hohe Anzahl von Beschwerden gemeldet worden seien. Die fest installierten solarbetriebenen Anlagen messen den Lärmpegel vorbeifahrender Autos und Motorräder und geben den Fahrern eine direkte optische Rückmeldung.

Kombinierte Analyse von Lärm und Verkehr

Ziel sei es, das Fahrverhalten insbesondere von Motorradfahrern positiv zu beeinflussen und eine lärmarme Fahrweise zu befördern, heißt es in der Vorlage. Zudem werden Lärmdaten gesammelt. Auf diese Weise wolle man "eine kombinierte Lärm- und Verkehrsanalyse im Gebiet erhalten, um valide Daten über Fahrzeugklassen, Fahrzeugzahlen und die verursachten Lärmemissionen über einen längeren Zeitraum aufzuzeichnen". Die Daten sollen laut Verwaltung Aufschluss über die tatsächliche Lärmbelastung geben. Solche Datensätze lägen bislang nicht vor und könnten Grundlage für weitere Maßnahmen sein.