Auf 16 Kochstellen wird gebrutzelt

Von Christina Nickweiler



Sinzheim - Ein Rennen mit Holzfröschen, ein Mopedtreffen und zünftige böhmische Blasmusik - das Speckeierfest in Halberstung lockte am vergangenen Samstag bei herrlichem Spätsommerwetter viele Besucher zur Bürgerbegegnungsstätte (BBS).



Gleich zum Festauftakt knatterten in den Nachmittagsstunden des Samstags etliche Fahrer mit ihren Mopeds, Mofas, Mokicks, Motorrädern und Rollern an. Die größte Entfernung legte eine Gruppe von Mopedfahrern zurück, die "Schwalbenquäler" aus Haslach. Die Fahrer kamen alle mit einem DDR-Nostalgie-Moped namens "Schwalbe" angebraust. Besonders eindrucksvoll, die Accessoires wie etwa eine Schulledertasche und eine lederne Hebammen-Tasche. Bevor sie sich tags drauf auf den Weg zurück ins Kinzigtal machten, übernachteten die Ost-Nostalgie-Rocker im Bühler Kloster. Vom Veranstalter, dem Gesangverein "Eintracht" Halberstung, bekam die Gruppe den Preis für die am weitesten angereisten Teilnehmer. Ein anderer Schwalbe-Fahrer zog einen mit original DDR-Blechgeschirr beladenen Anhänger. "Ich höre nicht, wenn die Topfdeckel klappern, die Schwalbe knattert zu laut", räumte Fahrer Andreas Rozman ein. Ansonsten entdeckten die Besucher weitere seltene Gefährte, wie zum Beispiel eine Honda Chaly, Baujahr 1975. Die Originallackierung in der Farbe Rosarot veranlasste einen Besucher, das Modell als "Lilli-Fee-Moped" zu titulieren. Abseits der Moped-Schau wetteiferten Kinder und Jugendliche beim "Halberstunger Froschrennen" um den schnellsten Frosch. "Karpatenländer"



Musikanten spielen



Mehr als 25 Aktive des Gesangvereins waren beim siebten Fest dieser Art bei der BBS im Einsatz. Sie bewirteten die Besucher oder brutzelten auf insgesamt 16 Kochstellen in Keramikpfännchen die begehrten Eier - mit Speck oder ohne, je nach Wunsch. Den musikalischen Part übernahmen in den Abendstunden die Musiker der Blaskapelle "Karpatenländer" aus Rastatt. Sie unterhielten die Gäste bis spät abends mit böhmischer Musik, aber auch Schlager aus der Volksmusik waren zu hören. Der Vorsitzende des Gesangsvereins Eintracht, Marco Frank, freute sich trotz Konkurrenzveranstaltungen in der Region über die gute Besucherresonanz beim Speckeierfest.

