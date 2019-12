'Bei dem Unfall hatte ich einen Schutzengel'

(hez) - Nach dem schweren Motorradunfall vom 21. August am Hochrhein in der Nähe der Schweizer Grenze hat Oberbürgermeisterin Margret Mergen (Foto: hez) wieder ihren Dienst im Rathaus aufgenommen. Sie dankte dem Rathaus-Team und Bürgern für den Beistand. » - Mehr

(hol) - Das Gesundheitsamt hat die Eberbachhalle in Haueneberstein (Foto: Archiv/Holzmann) vorsorglich komplett gesperrt. Ein für den 28. September geplantes Rockkonzert ist abgesagt. Das etwa 50 Jahre alte Gebäude ist mit Schimmel und Feuchtigkeit befallen. » - Mehr

(mig) - Eine Plattform für Bühler Senioren im Internet, der Aufbau einer Nachbarschaftshilfe, mehr Fußgängerüberwege, mehr Busverbindungen- all das wünschen sich Bühler Senioren. Es sind Themen, die der neu zu gründende Seniorenrat mit auf den Weg bekommt (Foto: Gabriel). » - Mehr

(hes) - "Dankbarkeit ist die Erinnerung des Herzens". Unter diesem Leitwort initiiert die Stadt seit nahezu 60 Jahren den Bühler Schwesterndanktag. Es ist eine sympathische Geste und zugleich besondere Anerkennung für die Ordensschwestern in Bühl und Neusatzeck (Foto: hes). » - Mehr