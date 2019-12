Ziel: Menschen zusammenbringen

Auf dem Campusgelände in der Breisgaustraße wird ein buntes Programm aus Vorträgen, Sport und Tanz, Livemusik sowie Backstage-Führungen in den SWR-Tatort-Studios, im Cineplex und in der Akademiebühne angeboten. Ziel der Veranstaltung sei es, die Menschen zusammenzubringen und den Austausch mit Gewerbetreibenden zu ermöglichen, erklärt Sven Pries, Geschäftsführer der Euraka.

Markus Börsig, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Cité, ergänzt: "Das Cité-Fest jährt sich nun zum vierten Mal. Die letzten Feste gab es 2003, 2005 und 2011. Beim ersten und zweiten Cité-Fest ging es noch mehr darum, die Menschen in Berührung mit der Cité zu bringen. Da ging es um Identifizierung, da die Leute nichts von diesem Stadtteil wussten und teilweise auch noch nie da waren, obwohl sie schon seit 30 Jahren in Baden-Baden wohnen. Mittlerweile hat sich die Cité etabliert und es leben jetzt etwa 3 000 Bewohner dort. Bei dem Fest dieses Jahr sollen sie sich näher kennenlernen und miteinander, aber auch mit den Vereinen und Firmen in Kontakt kommen, und sich einfach wohlfühlen."

Ein besonderes Highlight wird der nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder angebotene Gipfelmarsch sein. Bis 1999 hatte die französische Armee alljährlich eine deutsch-französische Freundschaftswanderung organisiert, bei der alle "Gipfel" rund um die Stadt Baden-Baden erklommen wurden. Jetzt lässt die Euraka diese Tradition wieder aufleben. Auf zwei verschiedenen Routen mit einer Länge von fünf und 13 Kilometern kann das Areal rund um den Campuspark, die Grünanlage Schweigrother Matten, den Turm Fremersberg, die Steinbacher Umkehr, das Jagdhaus und das Dragonerdenkmal erkundet werden. Die kürzere Strecke ist auch für Familien mit Kinderwagen geeignet.

Wer lieber nicht ganz so weit marschieren möchte, kann bei einem kleineren Spaziergang durch die Cité entdecken, was sich seit dem Abzug des französischen Militärs 1999 in diesem Stadtteil alles getan hat. Die Gebäude von damals wurden entweder abgerissen oder aufwendig umgebaut. Es entstanden Wohn- und Gewerbeimmobilien und die Cité entwickelte sich zu einem ganz neuen Stadtteil. Informationen darüber gibt es beim circa 90-minütigen Rundgang von Markus Börsig oder Alexander Wieland (GSE). Treffpunkt ist am Meetingpoint auf dem Campusgelände jeweils um 14 und 16 Uhr. Um 11.45 Uhr wird auf dem Campuspark mit dem offiziellen Spatenstich der Baubeginn der neuen Kindertagesstätte "Kita Campuspark" in der Nähe der Sportanlagen eingeläutet. Auch mehrere Vorträge wird es im Rahmen des Fests geben: Um 13 Uhr zum Thema "Wie aus Feinden Freunde wurden - eine Geschichte der Cités" und um 14 sowie 16.30 Uhr "Die Cité im Wandel: 1959, 1999, 2019".

Shoppingliebhaber kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Von 13 bis 18 Uhr hat die Shopping-Cité an diesem Sonntag geöffnet. Den feierlichen Abschluss bildet um 18 Uhr der Auftritt der Band "OneMoreTimes". "Dieses Jahr ist das Fest größer und deshalb besonders, da es bis 2006 kein Einkaufszentrum, bis 2015 kein Kino und bei den letzten drei Festen auch keinen Gipfelmarsch gegeben hat", so Börsig.

Das komplette Festprogramm und Anmeldung zum Gipfelmarsch im Internet.

www.cite-fest.de.