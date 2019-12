"Europ": Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestartet Baden-Baden (hez) - Der Um- und Erweiterungsbau des Europäischen Hofs ("Europ") soll nun über ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung doch noch zu einem guten Ende gebracht werden. Ein entsprechender Antrag wurde gestern gerichtlich genehmigt.

Grund für den Antrag, dies wurde gestern in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, sind die deutlich gestiegenen Baukosten. "In dem Projekt steckt ausschließlich Geld aus eigenen Mitteln", erklärte Martin Buchli, Geschäftsführer der Europäische Hof, Immobilie 1 GmbH & Co. KG, die den Um- und Erweiterungsbau des Fünfsternehotels vornimmt. Die Arbeiten hatten 2015 begonnen, nach Fertigstellung sollen 120 Zimmer zur Verfügung stehen. Doch in der vorvergangenen Woche wurden die Arbeiten weitgehend gestoppt. Die vorhandenen Mittel, so Buchli, seien durch die Kostensteigerungen erschöpft. Deshalb hat die Gesellschaft nun den Antrag auf ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung gestellt, die in der Insolvenzordnung als Möglichkeit eingeräumt wird. Damit, so heißt es in der Mitteilung, soll der "Investorenprozess" für die Hotelimmobilie in bester Lage beschleunigt werden. Erste Gespräche mit Interessenten seien bereits geführt worden. Wenn ein Investor gefunden ist, dann solle mit ihm der Bau "zügig fertiggestellt werden". Bei dem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung wird Martin Buchli nun beraten von einem Team um den Sanierungsexperten Christopher Seagon. Er ist Partner der bundesweit tätigen Sozietät Wellensiek - eine Kanzlei, die auf die Bewältigung von Unternehmenskrisen und Sanierungen spezialisiert ist. Experte Seagon ließ gestern bekannt geben: "Der Antrag ist frühzeitig gestellt worden, um den eingeleiteten Investorenprozess zu beschleunigen." Konkretes könne man aber über die Gespräche noch nicht berichten. Ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, so heißt es in der Mitteilung weiter, solle die Sanierungschancen von Unternehmen in der Krise steigern. Die Geschäftsführung bleibe im Amt und werde durch erfahrene Sanierungsexperten ergänzt beziehungsweise beraten, "um vor allem eine Gleichbehandlung der Gläubiger sicherzustellen und die Fortführung und Sanierung des Unternehmens in diesem Verfahrensstadium zu unterstützen".

