Tipps, Tricks und Infos von Profis

Bühl

Besuchermassen auf Bauernmarkt Bühl (urs) - Wahre Besuchermassen waren am Samstag auf dem Bühler Bauernmarkt anzutreffen. Dort wurde an zahlreichen Ständen eine immense Vielfalt regionaler und saisonaler Produkte präsentiert. Aber auch Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Mobilität waren Themen (Foto: urs). » Weitersagen (urs) - Wahre Besuchermassen waren am Samstag auf dem Bühler Bauernmarkt anzutreffen. Dort wurde an zahlreichen Ständen eine immense Vielfalt regionaler und saisonaler Produkte präsentiert. Aber auch Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Mobilität waren Themen (Foto: urs). » - Mehr

Bühl

Tipps vom Bio-Gärtner Bühl (cn) - Trotz des regnerischen Wetters fanden schätzungsweise mehr als 1 500 Besucher den Weg zur Demeter-Gärtnerei Decker in Weitenung. Das Hoffest mit Betriebsbesichtigungen und Rahmenprogramm fand im Zuge der Aktion "Gläserne Produktion" statt (Foto: cn). » Weitersagen (cn) - Trotz des regnerischen Wetters fanden schätzungsweise mehr als 1 500 Besucher den Weg zur Demeter-Gärtnerei Decker in Weitenung. Das Hoffest mit Betriebsbesichtigungen und Rahmenprogramm fand im Zuge der Aktion "Gläserne Produktion" statt (Foto: cn). » - Mehr

Rastatt

Wider die Plastikflut Rastatt (nora) - Die Energieagentur Mittelbaden appelliert zu Beginn des Schuljahres an Schüler und Eltern, Plastik zu vermeiden. An die Schulen im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden hat sie einen Infobrief mit Tipps für einen plastikfreien Schulalltag verschickt (Foto: nora). » Weitersagen (nora) - Die Energieagentur Mittelbaden appelliert zu Beginn des Schuljahres an Schüler und Eltern, Plastik zu vermeiden. An die Schulen im Landkreis Rastatt und Stadtkreis Baden-Baden hat sie einen Infobrief mit Tipps für einen plastikfreien Schulalltag verschickt (Foto: nora). » - Mehr